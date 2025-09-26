Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Im Toto-Pokal setzte sich der FC Schwaig knapp mit 2:1 durch. (Archivfoto) – Foto: Marc Marasescu
Bayernliga Süd: Türkgücü schrammt am Dreier vorbei
Am Freitagabend rollte der Ball zwischen dem FC Schwaig und Türkgücü München. Die Münchner gingen früh in Führung, kassierten aber kurz vor Schluss den Ausgleich. Am Samstag warten weitere spannende Partien. U.a. trifft der SV Heimstetten auf Türkspor Augsburg, der FC Ismaning begrüßt den SV Kirchanschöring. Der Liveticker der Freitagspartie zum Nachlesen.