 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ticker
Im Toto-Pokal setzte sich der FC Schwaig knapp mit 2:1 durch. (Archivfoto)
Im Toto-Pokal setzte sich der FC Schwaig knapp mit 2:1 durch. (Archivfoto) – Foto: Marc Marasescu

Bayernliga Süd: Türkgücü schrammt am Dreier vorbei

12. Spieltag der Bayernliga Süd

Verlinkte Inhalte

Bayernliga Süd
Türkgücü Mün
Schalding
SV Erlbach
FC Ismaning

Am Freitagabend rollte der Ball zwischen dem FC Schwaig und Türkgücü München. Die Münchner gingen früh in Führung, kassierten aber kurz vor Schluss den Ausgleich. Am Samstag warten weitere spannende Partien. U.a. trifft der SV Heimstetten auf Türkspor Augsburg, der FC Ismaning begrüßt den SV Kirchanschöring. Der Liveticker der Freitagspartie zum Nachlesen.

Spiel am Freitag:

Heute, 19:30 Uhr
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
1
1
Abpfiff

Spiele am Samstag:

Morgen, 14:00 Uhr
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
15:00live

Morgen, 15:30 Uhr
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
15:30

Spiel ohne oberbayerische Beteiligung:

Heute, 19:30 Uhr
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
0
1
Abpfiff

Aufrufe: 026.9.2025, 18:30 Uhr
Sarah GeorgiAutor