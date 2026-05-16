Bayernliga Süd: TSV 1860 München II feiert die Meisterschaft

Die Junglöwen haben die Meisterschaft in der Bayernliga geholt. – Foto: Jonas Baier

Saisonabschluss in der Bayernliga Süd. Bis zum letzten Spieltag war es spannend, wer sich zum Meister krönen darf. Am Ende steht der TSV 1860 München II verdient ganz oben, der TSV Landsberg freut sich über den direkten Aufstieg. Die Spiele in der Übersicht.

Spiele am Samstag

Der Meistertitel in der Bayernliga Süd geht an den TSV 1860 München II. Durch den 5:1-Sieg über den FC Isamning konnte es den Löwen egal sein, wie Verfolger Landsberg zeitgleich spielte.

Cristian Leone brachte die Löwen in der13. Minute mit seinem Treffer auf die Siegerstraße. Emre Erdogan erhöhte in der14. Minute, ehe den Ismaningern der Anschlusstreffer durch Ilkan Atak gelang (39.). Also schritt Leone erneut zur Tat, indem er in der 45. Minute einen Elfmeter der Löwen verwandelte. Nach dem Seitenwechsel durfte die Löwen in der 67. Minute dann über ein Ismaninger Eigentor jubeln. Da eigene Treffer aber doch am schönsten sind, erzielte der eingewechselte Arian Ortivero Calderon dann noch das 5:1 für den Meister. TSV 1860 München II – FC Ismaning 5:1

TSV 1860 München II: Stefan Musa, Alexander Benede Aquayo, Finn Fuchs, Benedikt Hoppe, Jamie Jenni, Raphael Wach (60. Justin Thönig), Lucas Grancay (85. Matthias Roithmayr), Lance Fiedler (88. Martin Zentrich), Cristian Leone, Sandro Porta (43. Arian Ortivero Calderon), Emre Erdogan (78. Rron Gosalci) - Trainer: Alper Kayabunar

FC Ismaning: Maximilian Retzer, Daniel Weber (77. Benedikt Kuhn), Dominik Krizanac, Altin Maxhuni, Giovanni Pollio, Jeremie Zehetbauer (73. Serhii Shcherbyna), Dimitrios Vourtsis, Siegfried Kübler (82. Yazid Ouro-Akpo Adjai), Vito Liuzza (62. Kevin Kozica), Alessandro Cazorla (73. Cengiz Basaran), Ilkan Atak - Trainer: Xhevat Muriqi

Schiedsrichter: Johannes Wagner (Ingolstadt) - Zuschauer: 186

Tore: 1:0 Cristian Leone (13.), 2:0 Emre Erdogan (14.), 2:1 Ilkan Atak (39.), 3:1 Cristian Leone (45. Foulelfmeter), 4:1 Dimitrios Vourtsis (67. Eigentor), 5:1 Arian Ortivero Calderon (87.)

Der TSV Landsberg hätte auch mit einem Sieg keine Chance auf die Meisterschaft gehabt, da 1860 beim FC Ismaning gewonnen hat. Die Landsberger gingen in der 54. Minute durch ein Gundelfinger Eigentor in Führung. In der 76. Minute gelang dem Gastgeber erst der Ausgleich durch Gundelfingens Marvin Meier, ehe Samuel Seibold den FC Gundelfingen mit seinem Treffer in der78. Minute in Führung und schlussendlich auch zum Sieg schoss. Landsberg beendet damit die Saison auf dem zweiten Platz und freut sich über den direkten Aufstieg, da die Löwen wegen ihrer Drittliga-Mannschaft nicht aufstiegsberechtigt sind. FC Gundelfingen – TSV Landsberg 2:1

FC Gundelfingen: Andreas von Mücke, Jan-Luca Fink, Niklas Fink (67. Nico Frisch), Leon Sailer, Dario Nikolic, Janik Noller, Jonas Schneider (67. Samuel Seibold), Jeremias Seibold, Yannick Maurer (74. Marvin Meier), Simon Achatz, David Spizert (74. Tobias Werdich) - Trainer: Thomas Rudolph - Co-Trainer: Stefan Heger

TSV Landsberg: Daniel Baltzer, Maximilian Holdenrieder, Lukas Bettrich, Jannik Fippl (46. Tim Seibold), Benito Alisanovic, Luis Schäffler (46. Tadeus Henn), Tiziano Mulas, Maximilian Seemüller, Tino Reich (81. Benedikt Auburger), Maximilian Berwein, Luca Dollinger (63. Daniele Sgodzaj) - Trainer: Christoph Rech - Co-Trainer: Peter Schmidt - spielender Co-Trainer: Furkan Kircicek

Schiedsrichter: Andreas Hummel (Betzigau) - Zuschauer: 284

Tore: 0:1 Dario Nikolic (54. Eigentor), 1:1 Marvin Meier (76.), 2:1 Samuel Seibold (78.)

Ein Sieg zum Abschied für Daniel Dittmann! Der scheidende Trainer musste vorher aber erstmal den frühen Führungstreffer durch Nördlingens Manuel Meyer mit ansehen (3.). Danach kam seine Elf in Fahrt. Anastasios Karpouzidis glich kurze Zeit später aus (8.), vor der Pause drehte Tyrone Prepeluh die Partie zugunsten der Geretsrieder (43.). Quasi mit dem Wiederanpfiff gelang Alexander Bazdrigiannis dann der nächste Treffer für die Elf von Dittmann. Ab der 71. Minute spielten die Gäste nach einer gelb-roten Karte nur noch zu zehnt, Srdan Ivkovic erhöhte in der 77. Minute auf 4:1 für den TuS Geretsried. TuS Geretsried – TSV Nördlingen 4:1

TuS Geretsried: Fabian Sturzu, Christian Wiedenhofer (61. Mihajlo Vjestica), Adrian Hofherr, Anastasios Karpouzidis, Robin Renger, Tyrone Prepeluh, Thomas Puscher (66. Isni Redjepi), Keita Kawai, Sebastian Schrills (68. Veron Fejzullahi), Srdan Ivkovic, Daniel Krebs (15. Alexander Bazdrigiannis) - Trainer: Daniel Dittmann

TSV Nördlingen: Daniel Martin, Nico Schmidt, Jens Schüler, Johannes Fiedler, Mario Szabo, Manuel Meyer (77. Julian Bosch), Jakob Mayer, Mario Taglieber (66. Hans Rathgeber), Bernd Rathgeber (46. Patrick Högg), Alexander Schröter, Simon Gruber - Trainer: Daniel Kerscher

Schiedsrichter: Fridolin Hiefner (Finning) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Manuel Meyer (3.), 1:1 Anastasios Karpouzidis (8.), 2:1 Tyrone Prepeluh (43.), 3:1 Alexander Bazdrigiannis (46.), 4:1 Srdan Ivkovic (77.)

Gelb-Rot: Mario Szabo (71./TSV Nördlingen/)

Zum Saisonabschluss gab es für den SV Heimstetten ein Unentschieden gegen den FC Sturm Hauzenberg, der in die Relegation muss. Lukas Riglewski brachte die Hoaschdenga in der 17. Minute in Führung. Fast hätte sein Treffer auch zum Sieg gereicht, doch in der vierten Minute der Nachspielzeit gelang Heininger noch der Ausgleich für die Gäste. Die Heimstettner sind in der Tabelle dadurch nochmal etwas nach unten gerutscht und beenden die Saison auf einem siebten Platz. Beim SVH durfte sich beide Torhüter jeweils eine Halbzeit lang verabschieden. Stammkeeper Scherger wurde in der Nachspielzeit noch als Feldspieler eingewechselt. SV Heimstetten – FC Sturm Hauzenberg 1:1

SV Heimstetten: Moritz Knauf (47. Yannick Poyda), Quentin Kehl, Fabian Cavadias, Ikenna Ezeala (92. Fabian Scherger), Yannick Günzel, Rene Rüther, Daniel Steimel, Vitus Vochatzer, David Leitl (47. Sebastian Gebhart), Lukas Riglewski, Dominique Girtler - Trainer: Sarah Romert - Co-Trainer: Niklas Eberhardt - spielender Co-Trainer: Lukas Riglewski

FC Sturm Hauzenberg: Christoph Obermüller, Fabian Gastinger (60. Florian Seibold), Moritz Gerhartinger, Eralb Sinani, Philipp Michl, Niklas Heininger, Christoph Traxinger (34. Hannes Fuchs), Fabian Reischl, Johannes Stingl (60. Hannes Strohmaier), Dominik Manzenberger (75. Paul Aiginger), Manuel Mader (46. Kilian Heß) - Trainer: Alexander Geiger - Trainer: Dominik Schwarz

Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (Velden) - Zuschauer: 110

Tore: 1:0 Lukas Riglewski (17.), 1:1 Niklas Heininger (90.+4)

Vor 170 Zuschauern musste sich der FC Schwaig gegen den SV Kirchanschöring geschlagen geben, der als Tabellendritter ebenfalls von Sechzigs Nicht-Aufstieg profitiert und in die Aufstiegsrelegation rückt. Im letzten Spiel der Saison brachte Daniel Gaedke die Schwaiger früh in Führung (7.)., doch der SVK antwortete mit einem Gegentreffer durch Nick Schreiber (11.). Vor der Halbzeit gelang Schreiber sein zweiter Treffer, das Spiel war gedreht. Dem FC Schwaig gelang zwar noch der Ausgleich durch Tim Schels (78.), aber Kirchanschöring hatte noch nicht genug. In der 90. Minute gelang Samuel Schwarz noch der Siegtreffer für die Gäste. FC Sportfreunde Schwaig – SV Kirchanschöring 2:3

FC Sportfreunde Schwaig: Felix Thiel, Tobias Jell, Mathias Leiber (87. Sebastian Hofmaier), Fabio Groß, Philipp Gau (87. Linus Hesch), Vincent Sommer (75. James Timbana), Tim Schels, Florian Pflügler, Robert Rohrhirsch, Raffael Ascher, Daniel Gaedke (70. Leon Roth) - Trainer: Christian Donbeck

SV Kirchanschöring: Moritz Hutt, Luca Obirei (46. Dominik Auerhammer), Elias Huber (46. David Rosenstatter), Fabian Kühnel, Andreas Krämer, Andreas Schweinsteiger, David Lobendank (46. Samuel Schwarz), Maximilian Reiter (60. David Kronbichler), Nick Schreiber, Marco Schmitzberger, Fikret Jahic (70. Thorsten Nicklas) - Spielertrainer: Christoph Dinkelbach - Trainer: Thomas Leberfinger

Schiedsrichter: Ilirjan Morina (Landau/Isar) - Zuschauer: 170

Tore: 1:0 Daniel Gaedke (7.), 1:1 Nick Schreiber (11.), 1:2 Nick Schreiber (45.), 2:2 Tim Schels (78.), 2:3 Samuel Schwarz (90.)

Gelb-Rot: Robert Rohrhirsch (43./FC Sportfreunde Schwaig/)

Der FC Pipinsried unterlag dem SV Erlbach mit 0:2. Levin Ramstetter (49.) und Simon Hefter (55.) besorgten die Erlbacher Treffer. Auf Seiten des FC Pipinsried durften Nico Karger und Angelo Mayer noch ein letztes Mal im Trikot der Pipinsrieder auflaufen, Karger wurde dann in der 77. Minute für Mario Götzendorfer ausgewechselt. Roman Langer und seine Elf beenden die Saison auf dem sechsten Tabellenplatz, der SV Erlbach steht direkt darüber. FC Pipinsried – SV Erlbach 0:2

FC Pipinsried: Maximilian Engl (46. Dominik Bals), Benedikt Lobenhofer (58. Benedikt Wiegert), Angelo Mayer, Benjamin Krist, Tobias Schröck (77. Nenad Petkovic), Alexander Lungwitz, Jonas Lindner, Dominik Neisser, Nico Karger (77. Mario Götzendörfer), Florian Gebert (66. Fabian Benko), Jaroud Kanze - Trainer: Roman Langer

SV Erlbach: Jonas Eschler, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn (28. Florian Wiedl), Michael Winter, Pascal Linhart (87. Nick Straßer), Manasse Francisco (46. David Vogl), Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier (46. Benjamin Schlettwagner), Simon Hefter, Levin Ramstetter, Sebastian Hager - Trainer: Lukas Lechner - spielender Co-Trainer: Maximilian Sammereier - Trainer: Johann Grabmeier

Schiedsrichter: Peter Frank (Uttenreuth) - Zuschauer: 125

Tore: 0:1 Levin Ramstetter (49.), 0:2 Simon Hefter (55.)

Im Duell der beiden feststehenden Absteiger hat sich Türkspor Augsburg durchgesetzt. Vor nur 50 Zuschauern gingen zwar die Münchner zwar durch einen Doppelschlag von Ivan Martinovic (23. & 25.) in Führung, doch ebenso postwendend stand es auch 2:2. Berkan Aydin gelang in der 27. Minute der Anschlusstreffer, Ibrahim Capar glich aus (31.). In der zweiten Hälfte waren es dann nur noch die Augsburger, die Tore schossen. David Anyaonu brachte die Augsburger in Führung (68.), Valdrin Katana erhöhte in der 76. Minute. Beide Teams treten in der nächsten Saison in der Landesliga an. Türkgücü München – Türkspor Augsburg 2:4

Türkgücü München: Leon Walch (81. Thomas Reichlmayr), Armin Herbert (46. Morlaye Muteba), Marcello Ljubicic, Sahin Bahadir, Tunahan Reis, Atilla Arkadas, Ivan Martinovic, Mert Sahin, Burhan Bahadir, Matija Radonjic, Jonas Ngusu Luzolo (87. Ibrahim Turgut) - Trainer: Slaven Skeledzic

Türkspor Augsburg: Michael Loroff, Berkan Aydin, Jameel Kurukan, Niklas Berger (28. Kenan Yildirim), Yunus Erdal, Mert Akkurt, Javin Bolte, Ardian Bashota (29. Valdrin Katana), Luca Kerber, David Anyaonu, Ibrahim Capar (85. Dylan Agbarha) - Spielertrainer: Daniel Biermann - Trainer: Servet Bozdag

Schiedsrichter: Magnus Gehrwald (Irlbach) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Ivan Martinovic (23.), 2:0 Ivan Martinovic (25.), 2:1 Berkan Aydin (27.), 2:2 Ibrahim Capar (31.), 2:3 David Anyaonu (68.), 2:4 Valdrin Katana (76.)