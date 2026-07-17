Bayernliga-Süd startet in zwei Etappen in die Spielzeit 26/27

Der erste Spieltag der Bayernliga Süd wird aufgrund mehrerer Toto-Pokal-Partien über mehrere Tage ausgetragen. Den Startschuss gab bereits am Donnerstagabend der SV Erlbach, der mit einem souveränen 3:0-Heimsieg gegen Regionalliga-Absteiger SpVgg Hankofen-Hailing einen Auftakt nach Maß erwischte.
Am heutigen Freitag greift der amtierende Meister TSV 1860 München II ins Geschehen ein und empfängt den TuS Geretsried. Am Samstag richtet sich der Blick anschließend auf die Begegnungen zwischen dem SV Kirchanschöring und der SpVgg Landshut sowie zwischen dem FC Gundelfingen und dem FC Deisenhofen.
Für acht weitere Mannschaften beginnt die neue Bayernliga-Spielzeit erst am kommenden Dienstag. Der FC Pipinsried, der SV Heimstetten, der FC Ismaning, der FSV Pfaffenhofen, der TSV 1860 Rosenheim, der SV Schalding-Heining, der TSV Kottern und der TSV Schwabmünchen müssen sich aufgrund ihrer Pokaleinsätze noch einige Tage gedulden, ehe auch für sie erstmals Punkte auf dem Spiel stehen.
Alper Kayabunar (Trainer TSV 1860 München): "Wir freuen uns natürlich auf den Ligastart. Nach einer langen Vorbereitung ist es immer schön, wenn es endlich wieder um Punkte geht. Gerade zu Beginn der Saison weiß noch niemand so genau, wo er steht. Mit unserem Gegner erwartet uns ein guter Bayernligist, der sich in der vergangenen Saison in der Liga etabliert hat, einige erfahrene Spieler in seinen Reihen hat und vor allem offensiv sehr gefährlich ist. Trotzdem spielen wir zu Hause auf dem Fünferplatz, mit dem wir aus der jüngeren Vergangenheit sehr gute Erinnerungen verbinden. Dort wollen wir alles daransetzen, mit einem Heimsieg in die neue Saison zu starten."
Martin Grelics (Trainer TuS Geretsried): "Zum Auftakt bei der U21 des TSV 1860 München wartet direkt eine große Herausforderung auf uns. Dennoch sind wir gut vorbereitet und wollen alles in die Waagschale werfen, um dort etwas Zählbares mitzunehmen. Dafür brauchen wir eine gute Tagesform und müssen von Beginn an positive Energie auf den Platz bringen."
Personal TuS Geretsried: Neben Cedomir Radic, dem Stammkeeper der vergangenen Saison, fallen auch Sebastian Rosina, Isni Redjepi, Gabriel Freimuth und Torjäger Srdan Ivkovic aus.
--> zu diesem Spiel folgt ein separater Bericht
Thomas Rudolph (Trainer FC Gundelfingen): "Mit Deisenhofen erwartet uns gleich am ersten Spieltag ein echter Kracher. Die Mannschaft ist spielerisch sehr stark, hat sich im Vergleich zur vergangenen Saison kaum verändert und ist dementsprechend gut eingespielt. Hinzu kommt ein sehr guter Trainer. Nach dieser Partie werden wir sicherlich schon etwas besser einschätzen können, wo wir stehen. Unser Ziel ist es, mit einer guten Leistung in die Saison zu starten und möglichst auch ein zufriedenstellendes Ergebnis einzufahren.“
Personal FC Gundelfingen: Verletzt fehlen Mehmet Fidan und Niklas Fink jeweils mit einem Kreuzbandriss sowie Kevin Lochbrunner aufgrund eines Syndesmosebandrisses. Michi Singer befindet sich nach einem Innenbandriss im Sprunggelenk bereits wieder im Reha-Training.
Andreas Pummer (Trainer FC Deisenhofen): "Zu Saisonbeginn ist es natürlich immer schwer einzuschätzen, wo man genau steht. Wir wissen aber aus der vergangenen Spielzeit, dass Gundelfingen ein sehr schweres Pflaster ist. Dementsprechend erwarten wir ein äußerst anspruchsvolles Auswärtsspiel. Wir müssen alles auf den Platz bringen und werden vermutlich auch etwas Spielglück benötigen, um etwas Zählbares mitzunehmen. Deshalb fahren wir voll fokussiert nach Gundelfingen."
Personal FC Deisenhofen: Personell müssen die Gäste weiterhin auf Björn Jost verzichten. Zudem sind Paul Schemat, Noah Semmler, Henrik Freitag, Leo Edenhofer und Niclas Groß angeschlagen. Hinter ihren Einsätzen steht jeweils ein großes Fragezeichen.