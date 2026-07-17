Bayernliga-Süd startet in zwei Etappen in die Spielzeit 26/27

Nach dem knapp verpassten Regionalliga-Aufstieg über die Relegation möchte der SV Kirchanschöring auch in der neuen Spielzeit wieder eine gute Rolle spielen. Zum Auftakt empfängt der SVK die SpVgg Landshut, die als Aufsteiger in das Abenteuer Bayernliga startet. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Der erste Spieltag der Bayernliga Süd wird aufgrund mehrerer Toto-Pokal-Partien über mehrere Tage ausgetragen. Den Startschuss gab bereits am Donnerstagabend der SV Erlbach, der mit einem souveränen 3:0-Heimsieg gegen Regionalliga-Absteiger SpVgg Hankofen-Hailing einen Auftakt nach Maß erwischte.

Am heutigen Freitag greift der amtierende Meister TSV 1860 München II ins Geschehen ein und empfängt den TuS Geretsried. Am Samstag richtet sich der Blick anschließend auf die Begegnungen zwischen dem SV Kirchanschöring und der SpVgg Landshut sowie zwischen dem FC Gundelfingen und dem FC Deisenhofen.

Für acht weitere Mannschaften beginnt die neue Bayernliga-Spielzeit erst am kommenden Dienstag. Der FC Pipinsried, der SV Heimstetten, der FC Ismaning, der FSV Pfaffenhofen, der TSV 1860 Rosenheim, der SV Schalding-Heining, der TSV Kottern und der TSV Schwabmünchen müssen sich aufgrund ihrer Pokaleinsätze noch einige Tage gedulden, ehe auch für sie erstmals Punkte auf dem Spiel stehen.