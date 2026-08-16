Bayernliga Süd-Spitzenreiter Pipinsried verpflichtet Israeli

Petter Elwahab (Mitte) wird in Pipinsried vorgestellt. – Foto: FC Pipinsried

Der FC Pipinsried hat in der Bayernliga Süd einen super Start hingelegt und bisher alle fünf Auftaktpartien gewonnen. Nun kann der FCPi einen weiteren Neuzugang bekanntgeben. Der Israeli Petter Elwahab verstärkt die Truppe aus dem Dachauer Hinterland.

Am Sonntag verschickte der FC Pipinsried folgende Pressemitteilung und gab die Neuverpflichtung damit bekannt: "Als Petter Elwahab im Juni für sein Studium nach Deutschland kam, war noch nicht abzusehen, dass er kurze Zeit später Teil der FCP-Familie werden würde. Auf den 26-jährigen Defensivspieler wurden wir aufmerksam, nachdem er bei einem Münchner Verein am Training teilgenommen hatte. Der dortige Trainer kontaktierte anschließend unseren Cheftrainer Roman und berichtete von den Qualitäten des Israelis. Daraufhin erhielt Petter die Möglichkeit, sich bei uns im Training zu präsentieren.

Mittlerweile ist Petter seit mehreren Wochen Teil unserer Mannschaft und hat sich sowohl auf als auch neben dem Platz hervorragend eingefügt. Trotz der Sprachbarriere wurde schnell deutlich, dass er genau die Eigenschaften mitbringt, die wir beim FC Pipinsried schätzen: Offenheit, Einsatzbereitschaft und Teamgeist. Besonders beeindruckt hat uns seine Einstellung abseits des Platzes. Obwohl Petter erst seit wenigen Wochen in Deutschland lebt und aktuell einen Deutsch-Intensivkurs besucht, stellte er sich bei seiner Einstandseinlage mit dem Nena-Klassiker '99 Luftballons' der Mannschaft vor. Sicher nicht jedes Wort perfekt, dafür aber mit viel Mut und dem festen Willen, Teil der Gemeinschaft zu sein. Für uns ein schönes Beispiel dafür, was gelungene Integration und echtes Miteinander im Fußball bedeuten.