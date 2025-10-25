Bayernliga Süd: Pipinsried siegreich – Landsberg übernimmt Spitze

Im Duell der Bayernliga Süd musste sich die zweite Mannschaft des TSV 1860 München knapp mit 2:3 geschlagen geben. Die Löwen erwischten den besseren Start und gingen in der 14. Minute durch ein Eigentor von Nördlingens Torwart Max Fuchs in Führung. Doch die Gäste antworteten schnell: Bereits vier Minuten später traf Jens Schüler zum Ausgleich, womit es mit einem 1:1 in die Pause ging. Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel lange offen, ehe Nördlingen in der Schlussphase eiskalt zuschlug. Simon Gruber brachte die Gäste in der 77. Minute in Führung, kurz darauf erhöhte der eingewechselte Jan Reicherzer auf 3:1. Zwar verkürzte Lucas Grancay nur eine Minute später auf 2:3, doch der Ausgleich gelang den Junglöwen trotz kämpferischer Schlussphase nicht mehr. TSV 1860 München II – TSV Nördlingen 2:3

TSV 1860 München II: Stefan Musa, Justin Thönig, Alexander Benede Aquayo, Finn Fuchs, Benedikt Hoppe (85. Luis Pereira de Azambuja), Max Jägerbauer, Raphael Wach, Samuel Althaus, Cristian Leone, Noah Klose (65. Sandro Porta), Emre Erdogan (74. Lucas Grancay)

TSV Nördlingen: Max Fuchs, Nico Schmidt, Jens Schüler, Julian Bosch (76. Jan Reicherzer), Mario Szabo, Manuel Meyer (93. Thomas Schmid), Jakob Mayer, Mario Taglieber, Patrick Högg (42. Jan Mielich), Alexander Schröter, Simon Gruber (82. Hakki Yildiz) (88. Bernd Rathgeber)

Schiedsrichter: Moritz Fischer (Ebermannsdorf) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Max Fuchs (14. Eigentor), 1:1 Jens Schüler (18.), 1:2 Simon Gruber (77.), 1:3 Jan Reicherzer (81.), 2:3 Lucas Grancay (82.)

Der TSV Kottern setzte sich im Heimspiel gegen den FC Ismaning mit 3:1 durch. Die Gastgeber starteten druckvoll und gingen früh in Führung: Matthias Jocham traf in der 11. Minute zum 1:0, ehe Achim Speiser acht Minuten später auf 2:0 erhöhte. Ismaning antwortete umgehend – Altin Maxhuni verkürzte in der 24. Minute auf 2:1. In einer intensiven Partie blieb Kottern spielbestimmend, konnte aber zunächst keine weiteren Chancen nutzen. Erst kurz vor Schluss sorgte Marco Schad für die Entscheidung, als er in der 89. Minute den 3:1-Endstand erzielte. Mit dem verdienten Heimsieg konnte Kottern einen kleinen Befreiungsschlag setzen, während Ismaning nach ordentlicher erster Hälfte in der Offensive zu harmlos blieb. TSV Kottern – FC Ismaning 3:1

TSV Kottern: Antonio Mormone, Marco Miller, Samuel Barth (91. Fabian Günes), Lukas Ender, Roland Fichtl, Matthias Jocham (63. Martin Lekaj), Marco Schad, Efe Özcan, Christopher Duchardt, Kevin Haug, Achim Speiser (59. Noah Hackenschmidt)

FC Ismaning: Maximilian Retzer, Altin Maxhuni, Giovanni Pollio, Fabian Streibl, Alessio Thies, Dimitrios Vourtsis (80. Toni Guinari), Philip Kuhn (80. Siegfried Kübler), Agon Bashota (73. Jeremie Zehetbauer), Vito Liuzza, Yazid Ouro-Akpo Adjai (46. Benedikt Kuhn), Alessandro Cazorla (58. Kevin Kozica)

Schiedsrichter: Dr. Quirin Demlehner (Eggenfelden) - Zuschauer: 220

Tore: 1:0 Matthias Jocham (11.), 2:0 Achim Speiser (19.), 2:1 Altin Maxhuni (24.), 3:1 Marco Schad (89.)

Der SV Erlbach feierte beim SV Schalding-Heining einen souveränen 2:0-Auswärtssieg. Die Gäste legten einen Traumstart hin: Bereits in der 3. Minute traf Benjamin Schlettwagner zur Führung, und nur zehn Minuten später erhöhte Florian Wiedl auf 2:0. Schalding fand nach dem frühen Doppelschlag nur schwer ins Spiel und tat sich gegen die kompakte Defensive der Erlbacher schwer. SV Schalding-Heining – SV Erlbach 0:2

SV Schalding-Heining: Marius Herzig, Daniel Zillner, Christoph Szili, Mohamed Bekaj (63. Christian Brückl), Maximilian Moser, Noel Tanzer, Fabian Stahl (46. Rocco Vicol), Elion Haxhosaj, Markus Gallmaier, Simon Dorfner (63. Fabian Schnabel), Vincent Ketzer (76. Markus Tschugg)

SV Erlbach: Enrique Bösl, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner, Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier, Florian Wiedl (60. Michael Winter), Milos Lukic (61. Yannik Seils), Levin Ramstetter (78. David Vogl), Tobias Duxner (85. Manasse Francisco), Leonhard Thiel

Schiedsrichter: Peter Frank (Uttenreuth) - Zuschauer: 648

Tore: 0:1 Benjamin Schlettwagner (3.), 0:2 Florian Wiedl (13.)

Ein torreiches Spiel sahen die Zuschauer in Heimstetten, wo der TSV Landsberg mit 4:2 triumphierte. Bereits nach einer Minute brachte Maximilian Seemüller die Gäste in Führung, doch Heimstetten drehte das Spiel durch Treffer von Dominique Girtler (19.) und Dennis Polat (27.) zum 2:1. Noch vor der Pause glich Jeton Abazi (36.) für Landsberg aus. Nach Wiederbeginn übernahm der Tabellenfavorit die Kontrolle. Maximilian Berwein traf in der 49. Minute zur erneuten Führung und legte kurz vor Schluss (86.) mit seinem zweiten Treffer nach. Durch den Auswärtssieg übernimmt der TSV Landsberg die Tabellenführung der Bayernliga Süd. SV Heimstetten – TSV Landsberg 2:4

SV Heimstetten: Fabian Scherger, Quentin Kehl, Fabian Cavadias, Ikenna Ezeala, Yannick Günzel, Rene Rüther, Dennis Polat (84. Benedict Fink), Vitus Vochatzer, Lukas Riglewski, Dominique Girtler, Yamin H-Wold (66. David Leitl)

TSV Landsberg: Leopold Leimeister, Lukas Bettrich, Kilian Pittrich, Benedikt Auburger, Jannik Fippl, Benito Alisanovic, Daniele Sgodzaj (88. Luis Schäffler), Maximilian Seemüller (78. Tadeus Henn), Tino Reich (71. Tiziano Mulas), Maximilian Berwein (88. Fabian Kljucevic), Jeton Abazi (61. Moritz Ruprecht)

Schiedsrichter: Alexander Schuster (Hohenau) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Maximilian Seemüller (1.), 1:1 Dominique Girtler (19.), 2:1 Dennis Polat (27.), 2:2 Jeton Abazi (36.), 2:3 Maximilian Berwein (49.), 2:4 Maximilian Berwein (86.)

Mit einem klaren 5:0-Erfolg über den FC Sturm Hauzenberg setzte der TuS Geretsried ein Ausrufezeichen. Sebastian Schrills brachte die Hausherren in der 19. Minute in Führung, ehe Srdan Ivkovic kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel blieb Geretsried druckvoll und legte durch Ivkovic (52.) das 3:0 nach. Der Angreifer schnürte in der 74. Minute sogar einen Dreierpack, bevor Kaan Aygün kurz vor Schluss (87.) den Schlusspunkt setzte. Gegen überforderte Gäste aus Hauzenberg feierte der TuS einen souveränen Heimsieg im Duell der Aufsteiger. TuS Geretsried – FC Sturm Hauzenberg 5:0

TuS Geretsried: Cedomir Radic, Lukas Kellner (59. Christian Wiedenhofer), Adrian Hofherr, Isni Redjepi, Sebastian Rosina, Linus Falck (59. Alexander Bazdrigiannis), Robin Renger, Keita Kawai (67. Thomas Puscher), Sebastian Schrills (67. Anastasios Karpouzidis), Srdan Ivkovic (74. Thomas Schnaderbeck), Kaan Aygün

FC Sturm Hauzenberg: Christoph Obermüller, Fabian Gastinger, Eralb Sinani, Philipp Michl (58. Manuel Mader), Niklas Heininger, Christoph Traxinger (73. Thomas Köglmeier), Luca Canales Uhrmann, Florian Seibold, Fabian Wiesmaier (58. Fabian Reischl), Hannes Hobelsberger (65. Hannes Fuchs), Bastian Schmid (58. Dominik Manzenberger)

Schiedsrichter: Patrick Krettek (Neuburg/Donau) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Sebastian Schrills (19.), 2:0 Srdan Ivkovic (43.), 3:0 Srdan Ivkovic (52.), 4:0 Srdan Ivkovic (74.), 5:0 Kaan Aygün (87.)

Türkgücü München musste sich dem FC Deisenhofen trotz früher Führung mit 1:2 geschlagen geben. Die Gastgeber starteten stark und gingen in der 12. Minute durch Fatjon Celani in Führung. Deisenhofen tat sich zunächst schwer, ins Spiel zu finden, kam aber nach dem Seitenwechsel besser in Fahrt. Yasin Yilmaz glich in der 49. Minute zum 1:1 aus, ehe der eingewechselte Lukas Kretzschmar in der 75. Minute den Siegtreffer erzielte. Türkgücü drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich, konnte seine Chancen jedoch nicht nutzen. Deisenhofen nahm dank einer starken zweiten Hälfte drei Punkte aus München mit. Türkgücü München – FC Deisenhofen 1:2

Türkgücü München: Felix Thiel, Dominik Kurija (89. Yannis Güllüyan), Rodriguez Fantozzi, Marcello Ljubicic (78. Mhammed Sanawar), Ünal Tosun, Fernando Herodes (64. Matija Radonjic), Ivan Martinovic (89. Yasin Saglam), Edis Redzic, Mert Sahin, Fatjon Celani, Mohamad Awata

FC Deisenhofen: Maximilian Obermeier, Tobias Nickl, Valentin Köber, Leo Edenhofer, Georg Jungkunz, Leon Müller-Wiesen (63. Lukas Kretzschmar), Yasin Yilmaz (85. Dennis Yimez), Noah Semmler (80. Jan Krettek), Lennard Jung (93. Nico Wohlmann), Paul Schemat, Florian Schmid

Schiedsrichter: Yannick Eberhardt (München) - Zuschauer: 49

Tore: 1:0 Fatjon Celani (12.), 1:1 Yasin Yilmaz (49.), 1:2 Lukas Kretzschmar (75.)