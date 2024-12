Bayernliga Süd: Nullnummer beim FCD – Memmingen siegt in Ismaning

Absagen & Derbys zum Jahresabschluss: »Drei Punkte würden uns guttun!« 23. Spieltag in der Bayernliga Süd - Fr.: Türkspor & Kottern zu Gast bei den Profi-Reserven +++ Sa.: Derbys in Deisenhofen & Rain +++ Absagen in Kirchanschöring, Landsberg & Pipinsried