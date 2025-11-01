Bayernliga Süd LIVE: TuS schlägt zu – Türkspor führt im Kellerduell

Der FC Pipinsried gastierte zum Verfolgerduell in Erlbach und konnte einen wichtigen Dreier feiern. Der Mann des Spiels war Ex-1860-Spieler Nico Karger, der drei Tore erzielte. Den Führungstreffer erzielten aber die Hausherren. Maximilian Sammereier erzielte das frühe 1:0 (1.).

Die Antwort der Gäste stimmte aber und Nico Karger glich wenig später aus (10.). Karger war es auch, der Pipinsried noch vor der Pause mit 2:1 in Führung brachte (42.). Per Elfmeter erhöhte der Ex-Löwe sogar auf 3:1 (64.), wovon sich Erlbach nicht mehr erholen konnte.

SV Erlbach – FC Pipinsried 1:3

SV Erlbach: Lorenz Becherer, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner (67. Michael Winter), Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier, Florian Wiedl (74. Samuel Zwislsperger), Milos Lukic (59. Yannik Seils), Levin Ramstetter (59. David Vogl), Tobias Duxner (82. Pascal Dirnaichner), Leonhard Thiel - Trainer: Lukas Lechner - Trainer: Johann Grabmeier

FC Pipinsried: Dominik Bals, Sebastian Keßler, Angelo Mayer, Alexander Lungwitz, Felix Popp, Tobias Schröck (50. Pablo Rodriguez Benitez), Mario Götzendörfer (89. Jaroud Kanze), Nico Karger (83. Nenad Petkovic), Florian Gebert, Valdrin Konjuhi (94. Dominik Neisser), Kubilay Celik (59. Fabian Benko) - Trainer: Roman Langer

Schiedsrichter: Maximilian Prechtl (Tittling) - Zuschauer: 411

Tore: 1:0 Maximilian Sammereier (1. Foulelfmeter), 1:1 Nico Karger (10.), 1:2 Nico Karger (42.), 1:3 Nico Karger (64. Foulelfmeter)