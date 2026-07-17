 2026-07-17T11:53:53.177Z

Ticker

Bayernliga Süd LIVE: TSV 1860 II eröffnet Saison gegen TuS Geretsried

1. Spieltag der Bayernliga Süd

von Sarah Georgi · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Wie geht Sechzigs Zweite das erste Saisonspiel an?
Wie geht Sechzigs Zweite das erste Saisonspiel an? – Foto: Walter Brugger, Jonas Baier

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Bayernliga Süd
Hankofen
Schalding
SV Erlbach
FC Ismaning

Die Zweitvertretung des TSV 1860 München empfängt in der ersten Partie der neuen Spielzeit den TuS Geretsried. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker.

Spiel am Freitag:

Heute, 19:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
0
0

Spiel am Donnerstag:

Gestern, 19:30 Uhr
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
3
0

Der SV Erlbach hat die SpVgg Hankofen-Hailing mit 3:0 geschlagen. Quasi pünktlich mit dem Pausenpfiff schoss Levin Ramstetter die Führung für die Erlbacher. Nach dem Seitenwechsel gab es für die 1537 Zuschauer wieder lange keine Tore zu sehen, doch in der 85. Minute erhöhte dann der eingewechselte Ex-Hachinger Thomas Winklbauer auf 2:0. In der Nachspielzeit traf der ebenfalls im Spielverlauf eingewechselte Luis Dafinger dann noch zum 3:0 für den SV Erlbach.

SV Erlbach – SpVgg Hankofen-Hailing 3:0
SV Erlbach: Egon Weber, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner (75. Lukas Adamhuber), Yannik Seils (84. Pascal Linhart), Christoph Schulz, Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier, Milos Lukic, Levin Ramstetter, Tobias Duxner (46. Luis Dafinger), Leonhard Thiel (68. Thomas Winklbauer) - Trainer: Lukas Lechner - Trainer: Johann Grabmeier
SpVgg Hankofen-Hailing: Sebastian Maier, Lennard Stockinger, Simon Pichlmeier, Alexander Nittnaus, Benedikt Troffer (86. David Schneider), Brian Wagner (91. Matthias Mittig), Lukas Käufl, Baran Berk (63. Tobias Gayring), Michael Lummer (84. Fabian Hanula), Tobias Lermer, Daniel Zormeier (63. Marco Stefandl) - Trainer: Tobias Beck
Schiedsrichter: Johannes Wagner (Ingolstadt) - Zuschauer: 1537
Tore: 1:0 Levin Ramstetter (45.), 2:0 Thomas Winklbauer (85.), 3:0 Luis Dafinger (90.+3)

Spiele am Samstag:

Morgen, 11:30 Uhr
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
SpVgg Landshut
SpVgg LandshutSpV Landshut
11:30live

Morgen, 17:00 Uhr
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
17:00live

Verlegte Spiele:

Di., 21.07.2026, 18:30 Uhr
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
18:30

Di., 21.07.2026, 18:30 Uhr
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
18:30

Di., 21.07.2026, 18:30 Uhr
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
18:30

Di., 28.07.2026, 19:30 Uhr
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
19:30

Spiel ohne oberbayerische Beteiligung:

Di., 21.07.2026, 18:30 Uhr
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
18:30