Bayernliga Süd LIVE: Tosun trifft für LL - Ismaning holt Punkt

In der Bayernliga Süd duellieren sich am Samstag neben Ismaning und Türkspor Augsburg auch Geretsried und Türkgücü München um wichtige Punkte im Kampf um den Nichtabstieg. Gleichzeitig lädt Landsberg Kirchanschöring zum Highlight des Tages ein. Außerdem reist Erlbach nach Nördlingen, Heimstetten empfängt Pipinsried. Der Spieltag in der Übersicht.
Auch unter dem neuen Trainer Slaven Skeledzic gab es für Türkgücü München die nächste Niederlage. Der TuS Geretsried ging in der 28. Spielminute durch Robin Renger in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Geretsrieds Tyrone Prepeluh auf 2:0 (57.). Für die Gäste wird es zunehmend schwieriger, sich noch die Chance auf einen Relegationsplatz zu wahren.
Der TuS Geretsried hingegen hat seinem nach der Saison scheidenden Trainer Daniel Dittmann die nächsten drei Punkte gesichert und den Abstand zu den Relegationsrängen vergrößert.
TuS Geretsried – Türkgücü München 2:0
TuS Geretsried: Cedomir Radic, Lukas Kellner (66. Mihajlo Vjestica), Adrian Hofherr, Anastasios Karpouzidis, Robin Renger (77. Christian Wiedenhofer), Tyrone Prepeluh, Keita Kawai, Sebastian Schrills (60. Veron Fejzullahi), Srdan Ivkovic, Belmin Idrizovic (81. Isni Redjepi), Kaan Aygün (70. Linus Falck) - Trainer: Daniel Dittmann
Türkgücü München: Leon Walch, Mhammed Sanawar, Marcello Ljubicic, Sahin Bahadir, Mert Güzelarslan (72. Jerimiah Dosi), Tunahan Reis, Fernando Herodes, Atilla Arkadas (55. Atakan Ege), Mert Sahin, Abdulrahman Hassirou, Burhan Bahadir - Trainer: Slaven Skeledzic
Schiedsrichter: Florian Islinger (Hainsacker) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Robin Renger (28.), 2:0 Tyrone Prepeluh (57.)
SV Heimstetten – FC Pipinsried 0:0
SV Heimstetten: Moritz Knauf, Fabian Cavadias, Ikenna Ezeala, Rene Rüther, Cedric Ildas, Dennis Polat, Luka Arslan (65. Robin Penski), Vitus Vochatzer, Emil Titze, David Leitl, Dominique Girtler (71. Benedict Fink) - Trainer: Sarah Romert
FC Pipinsried: Enrique Bösl, Sebastian Keßler, Benedikt Lobenhofer, Alexander Lungwitz, Mario Götzendörfer, Benjamin Krist (46. Fabian Benko), Max Dombrowka, Nenad Petkovic (69. Valdrin Konjuhi), Florian Gebert, Benedikt Wiegert (79. Kubilay Celik), Jaroud Kanze - Trainer: Roman Langer
Schiedsrichter: Michael Freund (Perlesreut) - Zuschauer: 168
Tore: keine Tore
TSV Landsberg – SV Kirchanschöring 2:2
TSV Landsberg: Leopold Leimeister, Maximilian Holdenrieder (46. Luca Dollinger), Lukas Bettrich, Kilian Pittrich (89. Fabian Kljucevic), Jannik Fippl, Benito Alisanovic (81. Fares Ibrahim), Daniele Sgodzaj (53. Furkan Kircicek), Tiziano Mulas (46. Tino Reich), Maximilian Seemüller, Ünal Tosun, Maximilian Berwein - Trainer: Christoph Rech
SV Kirchanschöring: Egon Weber, Luca Obirei (68. Fikret Jahic), Thorsten Nicklas, Dominik Auerhammer, David Rosenstatter, David Lobendank (94. Nick Schreiber), Maximilian Reiter (82. Marco Schmitzberger), Matteo van de Wiel (89. Andreas Schweinsteiger), Manuel Omelanowsky, Jonas Kronbichler, Samuel Schwarz (95. Andreas Krämer) - Spielertrainer: Christoph Dinkelbach - Trainer: Thomas Leberfinger
Schiedsrichter: Marcel Klein (Eching) - Zuschauer: 420
Tore: 0:1 Manuel Omelanowsky (5.), 0:2 Jonas Kronbichler (45.+3), 1:2 Ünal Tosun (60.), 2:2 Luca Dollinger (87.)
Gelb-Rot: Manuel Omelanowsky (80./SV Kirchanschöring/)
FC Ismaning – Türkspor Augsburg 2:2
FC Ismaning: Lukas da Silva-Pötzinger, Daniel Weber, Dominik Krizanac, Gianluca Wild, Altin Maxhuni, Fabian Streibl, Jeremie Zehetbauer (66. Giovanni Pollio), Dimitrios Vourtsis (66. Vito Liuzza), Philip Kuhn (85. Kevin Kozica), Agon Bashota (63. Alessandro Cazorla), Ilkan Atak - Trainer: Xhevat Muriqi - Co-Trainer: Florian Wolf
Türkspor Augsburg: Erdem Yilmaz, Berkan Aydin, Srdjan Janjetovic, Mert Akkurt, Valdrin Katana (46. Ruvjed Perovic), Javin Bolte, Daniel Biermann (46. Yunus Erdal), Luca Kerber, David Anyaonu (89. Jameel Kurukan), Ibrahim Capar (72. Burak Uludag), Harouna Boubacar (85. Kenan Yildirim) - Spielertrainer: Daniel Biermann - Trainer: Servet Bozdag
Schiedsrichter: Felix Scharf (Regensburg) - Zuschauer: 180
Tore: 1:0 Ilkan Atak (38. Foulelfmeter), 1:1 David Anyaonu (46.), 1:2 Ibrahim Capar (51. Foulelfmeter), 2:2 Ilkan Atak (84.)
Der TSV 1860 München II fegte den FC Deisenhofen im Spitzenspiel mit 5:0 vom Platz. Für die Tore der Hausherren sorgten Cristian Leone (19., 87. und 90.), Noah Klose (28.) und Finn Fuchs (38.). Die Junglöwen konnten den ersten Platz festigen, Deisenhofen ist Dritter.
TSV 1860 München II – FC Deisenhofen 5:0
TSV 1860 München II: Stefan Musa, Justin Thönig (81. Lance Fiedler), Max Jägerbauer (60. Matthias Roithmayr), Alexander Benede Aquayo, Finn Fuchs, Arin Garza, Xaver Kiefersauer, Raphael Wach (86. Lucas Grancay), Cristian Leone, Noah Klose (76. Benedikt Hoppe), Fabio Wagner (63. Rron Gosalci) - Trainer: Alper Kayabunar
FC Deisenhofen: Maximilian Obermeier, Valentin Köber, Nikolaos Gkasimpagiazov, Henrik Freitag, Björn Jost (80. Andreas Perneker), Lennard Jung, Niclas Groß (69. Luke Gandl), Lukas Kretzschmar (29. Jonas Herrmann), Jan Krettek (69. Florian Weber), Tobias Seidl (69. Lukas Vollmer), Florian Schmid - Trainer: Andreas Pummer
Schiedsrichter: Maximilian Riedel (Horgau) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Cristian Leone (19. Foulelfmeter), 2:0 Noah Klose (28.), 3:0 Finn Fuchs (38.), 4:0 Cristian Leone (87.), 5:0 Cristian Leone (90.)
Gelb-Rot: Arin Garza (58./TSV 1860 München II/)
Das Spiel zwischen Sportfreunde Schwaig und Kottern endete torlos. Schwaig ist Zehnter, Kottern steht auf Rang 14.
FC Sportfreunde Schwaig – TSV Kottern 0:0
FC Sportfreunde Schwaig: Felix Thiel, Johannes Empl, Sebastian Hofmaier, Mathias Leiber (66. Tobias Jell), Fabio Groß, Linus Hesch (71. Philipp Gau), Vincent Sommer, Tim Schels, Raffael Ascher, Leon Roth (80. James Timbana), Daniel Gaedke - Trainer: Christian Donbeck - Co-Trainer: Walter Werner
TSV Kottern: Antonio Mormone, Marco Miller (85. Filip Dobras), Tim Buchmann, Samuel Barth (69. Roland Fichtl), Lukas Ender, Fabian Günes, Matthias Jocham, Christopher Duchardt (95. Matthew Hickman), Micha Bareis, Kai Dusch (64. Noah Hackenschmidt), Achim Speiser (80. Sven Kopp) - Trainer: Andreas Maier
Schiedsrichter: Benjamin Mignon (Loderhof/Sulzbach) - Zuschauer: 213
Tore: keine Tore
Gelb-Rot: Sebastian Hofmaier (93./FC Sportfreunde Schwaig/)