Bayernliga Süd LIVE: Tosun trifft für LL - Ismaning holt Punkt

Spiele am Samstag

Auch unter dem neuen Trainer Slaven Skeledzic gab es für Türkgücü München die nächste Niederlage. Der TuS Geretsried ging in der 28. Spielminute durch Robin Renger in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Geretsrieds Tyrone Prepeluh auf 2:0 (57.). Für die Gäste wird es zunehmend schwieriger, sich noch die Chance auf einen Relegationsplatz zu wahren.

Der TuS Geretsried hingegen hat seinem nach der Saison scheidenden Trainer Daniel Dittmann die nächsten drei Punkte gesichert und den Abstand zu den Relegationsrängen vergrößert.