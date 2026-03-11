 2026-03-11T14:31:18.301Z

Bayernliga Süd LIVE: Topspiel - Deisenhofen empfängt Kirchanschöring

Nachholspiel des 21. Spieltags der Bayernliga Süd

von Paul Ruser · Heute, 16:50 Uhr · 0 Leser
Im Hinspiel siegte Kirchanschöring mit 4:1.
Im Hinspiel siegte Kirchanschöring mit 4:1. – Foto: Buchholz

Im Nachholspiel des 21. Spieltag der Bayernliga Süd empfängt der FC Deisenhofen den SV Kirchanschöring, Anpfiff ist um 20:30 Uhr. In der Tabelle trennt die Teams nur ein Zähler: Während Deisenhofen auf dem dritten Platz steht, ist Kirchanschöring Fünfter. Wir berichten im Live-Ticker.

