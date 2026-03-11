Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Bayernliga Süd LIVE: Topspiel - Deisenhofen empfängt Kirchanschöring
Nachholspiel des 21. Spieltags der Bayernliga Süd
von Paul Ruser · Heute, 16:50 Uhr · 0 Leser
Im Hinspiel siegte Kirchanschöring mit 4:1. – Foto: Buchholz
Im Nachholspiel des 21. Spieltag der Bayernliga Süd empfängt der FC Deisenhofen den SV Kirchanschöring, Anpfiff ist um 20:30 Uhr. In der Tabelle trennt die Teams nur ein Zähler: Während Deisenhofen auf dem dritten Platz steht, ist Kirchanschöring Fünfter. Wir berichten im Live-Ticker.