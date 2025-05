Bayernliga Süd LIVE: Titel-Showdown – FCM, 1860, SVE oder Pipinsried?

Titelkampf und Aufstiegsrennen in der Bayernliga: Der FC Memmingen, die Junglöwen, der SV Erlbach und der FC Pipinsried können sich alle zum Meister krönen. Die besten Karten hat der FCM, der in Augsburg gastiert. 1860 München II um Bayernliga-Rekordspieler Alexander Benede hofft auf einen Patzer und tritt in Rain/Lech an. Erlbach spielt in Kirchanschöring und hat die Aufstiegsrelegation selbst in der Hand. Patzt das Top-Trio, ist das die Chance für Pipinsried, die mit einem Sieg gegen Kottern an allen Teams noch vorbeiziehen könnten. Die Spiele in der Übersicht.