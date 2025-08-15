 2025-08-14T11:39:53.462Z

Der SV Kirchanschöring will in Augsburg die Serie von vier Spielen ohne Niederlage aufrecht erhalten.
Bayernliga Süd LIVE: SVH will ersten Sieg - Aufsteigerduell für TuS

5. Spieltag im Liveticker

Der 5. Spieltag der Bayernliga Süd startet am Freitag zu ungewöhnlicher Zeit. Aufgrund des Feiertages Mariä Himmelfahrt starten zwei der sechs Partien schon um 14 Uhr. Unter anderem muss Kirchanschöring nach Augsburg, Geretsried ist im Aufsteigerduell bei Gundelfingen gefragt. Die Liveticker.

Spiele am Freitag:

Heute, 14:00 Uhr
TSV Kottern
TSV Kottern
SV Heimstetten
SV Heimstetten
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
Türkspor Augsburg
Türkspor Augsburg
SV Kirchanschöring
SV Kirchanschöring
14:00live

Heute, 15:00 Uhr
FC Gundelfingen
FC Gundelfingen
TuS Geretsried
TuS Geretsried
15:00live

Heute, 17:00 Uhr
SV Schalding-Heining
SV Schalding-Heining
FC Ismaning
FC Ismaning
17:00live

Heute, 18:30 Uhr
FC Pipinsried
FC Pipinsried
TSV Nördlingen
TSV Nördlingen
18:30

Heute, 19:30 Uhr
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde Schwaig
TSV 1860 München
TSV 1860 München
19:30

Spiele am Samstag:

Morgen, 14:00 Uhr
FC Deisenhofen
FC Deisenhofen
TSV Landsberg
TSV Landsberg
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
Türkgücü München
Türkgücü München
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm Hauzenberg
15:00

Tim HempflingAutor