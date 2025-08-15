Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der SV Kirchanschöring will in Augsburg die Serie von vier Spielen ohne Niederlage aufrecht erhalten. – Foto: mb.presse / Butzhammer
Bayernliga Süd LIVE: SVH gewinnt wieder nicht - SVK souverän
Der 5. Spieltag der Bayernliga Süd startet am Freitag zu ungewöhnlicher Zeit. Aufgrund des Feiertages Mariä Himmelfahrt starten zwei der sechs Partien schon um 14 Uhr. Unter anderem muss Kirchanschöring nach Augsburg, Geretsried ist im Aufsteigerduell bei Gundelfingen gefragt. Die Liveticker.