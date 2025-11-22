Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Gelingt Türkgücü München und Felix die Thiel in Kirchanschöring die Wende? – Foto: Charly Becherer
Bayernliga Süd LIVE: Spielabsagen-Hagel – Türkgücü in Kirchanschöring
In der Bayernliga Süd hagelt es Spielabsagen in Geretsried, Landsberg und in Ismaning. Ab 14 Uhr starten die ersten Duelle: Zunächst treffen Kirchanschöring und Nördlingen auf Türkgücü München und Schwaig, ehe der SV Erlbach Türkspor Augsburg empfängt. Am Abend trifft 1860 München II dann auf den SV Heimstetten. Der 20. Spieltag auf einen Blick.