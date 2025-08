Bayernliga Süd LIVE: Schwaigs erster Heimsieg? – Landsberg bei Pipi

Der SV Heimstetten und der TSV 1860 München II bleiben in der Bayernliga nach dem dritten Spieltag ungeschlagen. Am Mittwochabend trennten sich beide Teams Remis. Der SV Heimstetten erwischte – unbeirrt von der bitteren Nachricht der schwere Verletzung von Severin Müller – den besseren Start. Quentin Kehl stellte in der 23. Minute auf 1:0. Nur wenig später klingelte es beinahe erneut im Löwen-Kasten, aber Cavadias traf mit einem Kopfball nur die Latte. Auf der Gegenseite machten es die Junglöwen besser: Kurz vor der Pause glich Arin Garza aus. Der größte Aufreger der zweiten Halbzeit war die Rote Karte für Luka Arslan (56.), doch trotz der langen Unterzahl blieb es am Ende beim Gleichstand.

SV Heimstetten – TSV 1860 München II 1:1

SV Heimstetten: Fabian Scherger, Quentin Kehl, Fabian Cavadias, Ikenna Ezeala (85. Benedict Fink), Thomas Bauer (63. Cedric Ildas), Rene Rüther (69. Sebastian Gebhart), Daniel Steimel, Luke Nauen (56. Dennis Polat), Luka Arslan, Vitus Vochatzer, Lukas Riglewski - Trainer: Sarah Romert - Trainer: Lukas Riglewski

TSV 1860 München II: Paul Bachmann, Justin Thönig, Alexander Benede Aquayo, Finn Fuchs, Lasse Faßmann, Arin Garza, Xaver Kiefersauer, Raphael Wach (73. Max Jägerbauer), Damjan Dordan (58. Benedikt Hoppe), Cristian Leone, Sandro Porta (46. Noah Klose) - Trainer: Alper Kayabunar

Schiedsrichter: Maximilian Hafeneder (Holzkirchen) - Zuschauer: 335

Tore: 1:0 Quentin Kehl (23.), 1:1 Arin Garza (36.)

Rot: Luka Arslan (56./SV Heimstetten/)