Bayernliga Süd LIVE: Schwaig führt – SVK trifft aus eigener Hälfte

Zum Auftakt des 4. Spieltags in der Bayernliga Süd gastieren die Sportfreunde Schwaig nach der knappen Pokalniederlage gegen den FC Ingolstadt in Ismaning. Heimstetten will beim TuS Geretsried den ersten Dreier der Saison einfahren. 1860 Münchens U21 empfängt Aufsteiger Gundelfingen. Deisenhofen reist zum schweren Auswärtsspiel nach Kirchanschöring. Türkgücü hat nach der 0:6-Klatsche in der Vorwoche die nächste schwere Aufgabe vor der Brust. Pipinsried gastiert in Hauzenberg. Die Spiele in der Übersicht.