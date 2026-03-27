 2026-03-25T14:09:28.761Z

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Bayernliga Süd LIVE: Legen die Junglöwen gegen Deisenhofen vor?

26. Spieltag der Bayernliga Süd

von Luca Hayden · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Legt die zweite Mannschaft des TSV 1860 München an der Tabellenspitze vor?
Legt die zweite Mannschaft des TSV 1860 München an der Tabellenspitze vor? – Foto: Jonas Baier

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Bayernliga Süd
Türkgücü Mün
Schalding
SV Erlbach
FC Ismaning

Der Spitzenreiter eröffnet den 26. Spieltag der Bayernliga Süd. Die zweite Mannschaft des TSV 1860 München empfängt den FC Deisenhofen und will an der Tabellenspitze vorlegen. Außerdem empfängt Schwaig den TSV Kottern. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Freitag

Heute, 19:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
19:00live

Heute, 19:30 Uhr
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
19:30live

Spiele am Samstag

Morgen, 14:00 Uhr
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
15:00live

Morgen, 15:30 Uhr
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
15:30