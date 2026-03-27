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Bayernliga Süd LIVE: Legen die Junglöwen gegen Deisenhofen vor?
26. Spieltag der Bayernliga Süd
von Luca Hayden · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Legt die zweite Mannschaft des TSV 1860 München an der Tabellenspitze vor? – Foto: Jonas Baier
Der Spitzenreiter eröffnet den 26. Spieltag der Bayernliga Süd. Die zweite Mannschaft des TSV 1860 München empfängt den FC Deisenhofen und will an der Tabellenspitze vorlegen. Außerdem empfängt Schwaig den TSV Kottern. Der Spieltag in der Übersicht.