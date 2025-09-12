 2025-09-10T07:23:22.987Z

Christoph Rech beerbte Alex Schmidt als Cheftrainer beim TSV Landsberg.
Christoph Rech beerbte Alex Schmidt als Cheftrainer beim TSV Landsberg. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Bayernliga Süd LIVE: Landsberg und TSV 1860 II im Einsatz

10. Spieltag der Bayernliga Süd

Zwei Spiele stehen am Freitagabend in der Bayernliga Süd an und zwei oberbayerische Top-Teams sind im Einsatz: Um 19 Uhr spielt der TSV 1860 München II gegen Türkspor Augsburg. Zeitgleich empfängt Landsberg den TSV Kottern. Der 10. Spieltag im Überblick.

Spiele am Freitag

Heute, 19:00 Uhr
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
19:00

Heute, 19:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
19:00live

Spiele am Samstag

Morgen, 14:00 Uhr
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
15:00live

Spiele am Sonntag

So., 14.09.2025, 14:00 Uhr
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
14:00

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
15:00

Boris ManzAutor