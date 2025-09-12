Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Christoph Rech beerbte Alex Schmidt als Cheftrainer beim TSV Landsberg. – Foto: mb.presse / Butzhammer
Bayernliga Süd LIVE: Landsberg und 1860 München erwischen Traumstart
Zwei Spiele stehen am Freitagabend in der Bayernliga Süd an und zwei oberbayerische Top-Teams sind im Einsatz: Um 19 Uhr spielt der TSV 1860 München II gegen Türkspor Augsburg. Zeitgleich empfängt Landsberg den TSV Kottern. Der 10. Spieltag im Überblick.