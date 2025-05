Bayernliga Süd LIVE: Landsberg empfängt Heimstetten zum Saisonfinale

Bevor am Samstagnachmittag der heiße Kampf um die Meisterschaft der Bayernliga Süd steigt, eröffnen Landsberg und Heimstetten den letzten Spieltag schon am Freitagabend. Für beide Teams geht es darum, sich gut aus der Saison zu verabschieden. Die Spiele in der Übersicht.