Bayernliga Süd LIVE: Kirchanschöring stellt wieder auf Null

Auch am Samstag rollt der Ball in der Bayernliga Süd. Für Kirchanschöring, Landshut, Gundelfingen und Deisenhofen beginnt heute der Ligaalltag!
Mit 5:1 besiegte der TSV 1860 München II den TuS Geretsried. Dabei konnten die Gäste als Erstes jubeln, ein Eigentor von Julian Bell sorgte für Jubel bei den Geretsriedern. Dieser währte aber nur kurz, Luis Pereira de Azambuja konnte nur zwei Zeigerumdrehungen später ausgleichen. Im zweiten Durchgang drehten die Junglöwen dann auf, Lasse Faßmann brachte den Führungstreffer herbei (57.). In der Folge traf 60 II noch dreimal, Rron Gosalci, Loris Husic und Mustafa Tekin waren die Torschützen (74., 80., 88.). Der TSV 1860 München II ist mindestens über Nacht Spitzenreiter, der TuS Geretsried ist Letzter.
TSV 1860 München II – TuS Geretsried 5:1
TSV 1860 München II: Paul Bachmann, Benedikt Hoppe, Lance Fiedler, Julian Bell, Lasse Faßmann (80. Sandro Porta), Raphael Wach, Lucas Grancay (86. Mustafa Tekin), Loris Husic (82. Edon Krasniqi), Cristian Leone, Luis Pereira de Azambuja (62. Arian Ortivero Calderon), Emre Erdogan (70. Rron Gosalci) - Trainer: Alper Kayabunar
TuS Geretsried: Lukas Günther, Lukas Kellner, Mihajlo Vjestica (70. Nino Hodzic), Christoph Sibler, Nathan Winkler (60. Anastasios Karpouzidis), Robin Renger, Tyrone Prepeluh (75. Daniel Krebs), Keita Kawai, Veron Fejzullahi (60. Belmin Idrizovic), Sebastian Schrills, Alexander Bazdrigiannis (84. Fabio Pech) - Trainer: Martin Grelics
Schiedsrichter: Elias Wörz (Friesenried) - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Julian Bell (40. Eigentor), 1:1 Luis Pereira de Azambuja (42.), 2:1 Lasse Faßmann (57.), 3:1 Rron Gosalci (74.), 4:1 Loris Husic (80.), 5:1 Mustafa Tekin (88.)
Der SV Erlbach hat die SpVgg Hankofen-Hailing mit 3:0 geschlagen. Quasi pünktlich mit dem Pausenpfiff schoss Levin Ramstetter die Führung für die Erlbacher. Nach dem Seitenwechsel gab es für die 1537 Zuschauer wieder lange keine Tore zu sehen, doch in der 85. Minute erhöhte dann der eingewechselte Ex-Hachinger Thomas Winklbauer auf 2:0. In der Nachspielzeit traf der ebenfalls im Spielverlauf eingewechselte Luis Dafinger dann noch zum 3:0 für den SV Erlbach.
SV Erlbach – SpVgg Hankofen-Hailing 3:0
SV Erlbach: Egon Weber, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner (75. Lukas Adamhuber), Yannik Seils (84. Pascal Linhart), Christoph Schulz, Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier, Milos Lukic, Levin Ramstetter, Tobias Duxner (46. Luis Dafinger), Leonhard Thiel (68. Thomas Winklbauer) - Trainer: Lukas Lechner - Trainer: Johann Grabmeier
SpVgg Hankofen-Hailing: Sebastian Maier, Lennard Stockinger, Simon Pichlmeier, Alexander Nittnaus, Benedikt Troffer (86. David Schneider), Brian Wagner (91. Matthias Mittig), Lukas Käufl, Baran Berk (63. Tobias Gayring), Michael Lummer (84. Fabian Hanula), Tobias Lermer, Daniel Zormeier (63. Marco Stefandl) - Trainer: Tobias Beck
Schiedsrichter: Johannes Wagner (Ingolstadt) - Zuschauer: 1537
Tore: 1:0 Levin Ramstetter (45.), 2:0 Thomas Winklbauer (85.), 3:0 Luis Dafinger (90.+3)