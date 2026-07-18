Bayernliga Süd LIVE: Kirchanschöring stellt wieder auf Null

TSV 1860 München II – TuS Geretsried 5:1

TSV 1860 München II: Paul Bachmann, Benedikt Hoppe, Lance Fiedler, Julian Bell, Lasse Faßmann (80. Sandro Porta), Raphael Wach, Lucas Grancay (86. Mustafa Tekin), Loris Husic (82. Edon Krasniqi), Cristian Leone, Luis Pereira de Azambuja (62. Arian Ortivero Calderon), Emre Erdogan (70. Rron Gosalci) - Trainer: Alper Kayabunar

TuS Geretsried: Lukas Günther, Lukas Kellner, Mihajlo Vjestica (70. Nino Hodzic), Christoph Sibler, Nathan Winkler (60. Anastasios Karpouzidis), Robin Renger, Tyrone Prepeluh (75. Daniel Krebs), Keita Kawai, Veron Fejzullahi (60. Belmin Idrizovic), Sebastian Schrills, Alexander Bazdrigiannis (84. Fabio Pech) - Trainer: Martin Grelics

Schiedsrichter: Elias Wörz (Friesenried) - Zuschauer: 300

Tore: 0:1 Julian Bell (40. Eigentor), 1:1 Luis Pereira de Azambuja (42.), 2:1 Lasse Faßmann (57.), 3:1 Rron Gosalci (74.), 4:1 Loris Husic (80.), 5:1 Mustafa Tekin (88.)

Der SV Erlbach hat die SpVgg Hankofen-Hailing mit 3:0 geschlagen. Quasi pünktlich mit dem Pausenpfiff schoss Levin Ramstetter die Führung für die Erlbacher. Nach dem Seitenwechsel gab es für die 1537 Zuschauer wieder lange keine Tore zu sehen, doch in der 85. Minute erhöhte dann der eingewechselte Ex-Hachinger Thomas Winklbauer auf 2:0. In der Nachspielzeit traf der ebenfalls im Spielverlauf eingewechselte Luis Dafinger dann noch zum 3:0 für den SV Erlbach.

SV Erlbach – SpVgg Hankofen-Hailing 3:0

SV Erlbach: Egon Weber, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner (75. Lukas Adamhuber), Yannik Seils (84. Pascal Linhart), Christoph Schulz, Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier, Milos Lukic, Levin Ramstetter, Tobias Duxner (46. Luis Dafinger), Leonhard Thiel (68. Thomas Winklbauer) - Trainer: Lukas Lechner - Trainer: Johann Grabmeier

SpVgg Hankofen-Hailing: Sebastian Maier, Lennard Stockinger, Simon Pichlmeier, Alexander Nittnaus, Benedikt Troffer (86. David Schneider), Brian Wagner (91. Matthias Mittig), Lukas Käufl, Baran Berk (63. Tobias Gayring), Michael Lummer (84. Fabian Hanula), Tobias Lermer, Daniel Zormeier (63. Marco Stefandl) - Trainer: Tobias Beck

Schiedsrichter: Johannes Wagner (Ingolstadt) - Zuschauer: 1537

Tore: 1:0 Levin Ramstetter (45.), 2:0 Thomas Winklbauer (85.), 3:0 Luis Dafinger (90.+3)