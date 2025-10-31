 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Der SV Erlbach empfängt den FC Pipinsried in der Bayernliga.
Der SV Erlbach empfängt den FC Pipinsried in der Bayernliga. – Foto: Robert Geisler

Bayernliga Süd LIVE: Karger-Hattrick in Erlbach – SVK klar vorne

17. Spieltag der Bayernliga Süd

Der 17. Spieltag in der Bayernliga Süd steht an. Am Freitagabend empfängt unter anderem empfängt der SV Erlbach den FC Pipinsried. Die Spiele im Live-Ticker.

Spiele am Freitag

Heute, 18:30 Uhr
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
1
3

Heute, 19:00 Uhr
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
5
0

Heute, 19:30 Uhr
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
0
1

Spiele am Samstag

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
14:00

Morgen, 14:30 Uhr
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
14:30

Spiel am Sonntag

So., 02.11.2025, 13:00 Uhr
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
13:00

