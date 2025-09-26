Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Im Toto-Pokal setzte sich der FC Schwaig knapp mit 2:1 durch. (Archivfoto) – Foto: Marc Marasescu
Bayernliga Süd LIVE: Kann Schwaig Türkgücü erneut schlagen?
Am Freitagabend rollt der Ball zwischen dem FC Schwaig und Türkgücü München. Nach dem Toto-Pokal ist es für beide schon das zweite Aufeinandertreffen in dieser Saison. Am Samstag folgen weitere spannende Partien. Die Spiele im Live-Ticker.