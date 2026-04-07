Bayernliga Süd LIVE: Heimstetten will die Revanche gegen Deisenhofen

Sarah Romert und SV Heimstetten treffen auf Deisenhofen. – Foto: Adrian Goldberg

In der Bayernliga Süd standen am Ostermontag sechs Partien mit oberbayerischer Beteiligung an. Geretsried überrollte Türkspor Augsburg, 1860 II überwältigte Erlbach. In Hauzenberg und Nördlingen konnte kein Sieger ermittelt werden, am späteren Nachmittag bezwang Schwaig Pipinsried, Gundelfingen ließ gegen Türkgücü München keine Zweifel aufkommen. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Montag

Gegen Türkspor Augsburg ließ der TuS Geretsried keine Zweifel aufkommen. Srdan Ivkovic steuerte einen Dreierpack bei (52., 54. und 78.), Belmin Idrizovic traf doppelt (40. und 72.). Geretsried klettert auf Rang elf, Türkspor Augsburg steht auf dem 16. Platz. TuS Geretsried – Türkspor Augsburg 5:0

TuS Geretsried: Cedomir Radic, Christian Wiedenhofer (66. Mihajlo Vjestica), Adrian Hofherr, Isni Redjepi, Robin Renger, Tyrone Prepeluh, Keita Kawai (61. Kaan Aygün), Sebastian Schrills (61. Thomas Puscher), Srdan Ivkovic, Belmin Idrizovic (73. Linus Falck), Daniel Krebs (61. Veron Fejzullahi) - Trainer: Daniel Dittmann

Türkspor Augsburg: Erdem Yilmaz, Berkan Aydin, Engjell Havolli, Niklas Berger (46. Ruvjed Perovic), Srdjan Janjetovic (56. Yunus Erdal), Tobias Ullmann (46. Valdrin Katana), Mert Akkurt (66. Jameel Kurukan), Javin Bolte (46. Harouna Boubacar), Meriton Vrenezi, Luca Kerber, Ibrahim Capar - Spielertrainer: Daniel Biermann - Trainer: Servet Bozdag

Schiedsrichter: Benjamin Mignon (Loderhof/Sulzbach) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Belmin Idrizovic (40.), 2:0 Srdan Ivkovic (52.), 3:0 Srdan Ivkovic (54.), 4:0 Belmin Idrizovic (72.), 5:0 Srdan Ivkovic (78.)

Gestern, 15:00 Uhr FC Sturm Hauzenberg Hauzenberg TSV Landsberg TSV Landsb. 1 1 Im Kampf um die Meisterschaft musste der TSV Landsberg beim FC Sturm Hauzenberg einen Dämpfer hinnehmen. Florian Seibold brachte die Hauzenberger in der zwölften Minute in Front, Kilian Pittrich konnte mit seinem Ausgleichstreffer die drohende Niederlage für Landsberg noch abwenden (74.). Der Rückstand von Landsberg vergrößert sich auf sechs Punkte, Hauzenberg steht im Tabellenkeller auf Rang 15. FC Sturm Hauzenberg – TSV Landsberg 1:1

FC Sturm Hauzenberg: Christoph Obermüller, Fabian Gastinger (86. Moritz Gerhartinger), Eralb Sinani, Philipp Michl (67. Hannes Strohmaier), Philipp Schneider, Luca Canales Uhrmann, Fabian Reischl (59. Dominik Manzenberger), Florian Seibold, Hannes Fuchs, Manuel Mader, Bastian Schmid (74. Hannes Hobelsberger) - Trainer: Dominik Schwarz

TSV Landsberg: Max Fuchs, Lukas Bettrich, Kilian Pittrich, Jannik Fippl (68. Fares Ibrahim), Benito Alisanovic (53. Daniele Sgodzaj), Tiziano Mulas, Maximilian Seemüller (77. Luca Dollinger), Tino Reich, Ünal Tosun, Maximilian Berwein, Jeton Abazi (77. Tadeus Henn) - Trainer: Christoph Rech

Schiedsrichter: Felix Scharf (Regensburg) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Florian Seibold (12.), 1:1 Kilian Pittrich (74.) Gestern, 15:30 Uhr TSV Nördlingen Nördlingen SV Kirchanschöring Kirchanschör 0 0 Abpfiff Der TSV Nördlingen und der SV Kirchanschöring trennten sich torlos. Kirchanschöring bleibt Dritter, Nördlingen steht auf dem achten Platz. TSV Nördlingen – SV Kirchanschöring 0:0

TSV Nördlingen: Daniel Martin, Jens Schüler, Hans Rathgeber (74. Julian Bosch), Johannes Fiedler, Mario Szabo, Manuel Meyer (78. Patrick Högg), Jakob Mayer, Mario Taglieber (63. Jan Reicherzer), Bernd Rathgeber, Alexander Schröter, Simon Gruber - Trainer: Daniel Kerscher

SV Kirchanschöring: Egon Weber, Luca Obirei, Thorsten Nicklas, Dominik Auerhammer, David Rosenstatter, David Lobendank (63. Andreas Krämer), Maximilian Reiter (84. Andreas Schweinsteiger), Matteo van de Wiel (92. Fikret Jahic), Manuel Omelanowsky (76. Sebastian Dengel), Jonas Kronbichler, Samuel Schwarz - Spielertrainer: Christoph Dinkelbach - Trainer: Thomas Leberfinger

Schiedsrichter: Stefan Treiber (Neuburg/Donau) - Zuschauer: 480

Tore: keine Tore

Der Spitzenreiter TSV 1860 München II fuhr gegen den SV Erlbach einen souveränen 4:0-Sieg ein. Fabio Wagner brachte die Junglöwen in der 35. Minute in Front, im zweiten Durchgang trafen Arin Garza, Loris Husic und Luis Pereira de Azambuja (57., 70. und 86.). Erlbach bleibt auf dem vierten Platz. TSV 1860 München II – SV Erlbach 4:0

TSV 1860 München II: Stefan Musa, Max Jägerbauer, Alexander Benede Aquayo (81. Lucas Grancay), Finn Fuchs, Benedikt Hoppe, Arin Garza (62. Sandro Porta), Xaver Kiefersauer, Raphael Wach (73. Mustafa Tekin), Loris Husic, Cristian Leone (79. Luis Pereira de Azambuja), Fabio Wagner (48. Rron Gosalci) - Trainer: Alper Kayabunar - Co-Trainer: Vincent Saller

SV Erlbach: Lorenz Becherer, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner (62. Michael Winter), Yannik Seils, Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier, Florian Wiedl (60. Simon Hefter), Milos Lukic (62. Levin Ramstetter), Tobias Duxner (46. Sebastian Hager), Leonhard Thiel (67. David Vogl) - Trainer: Lukas Lechner

Schiedsrichter: Alexander Schuster ( ) - Zuschauer: 350

Tore: 1:0 Fabio Wagner (35.), 2:0 Arin Garza (57.), 3:0 Loris Husic (70.), 4:0 Luis Pereira de Azambuja (86.)

Gelb-Rot: Yannik Seils (45./SV Erlbach/)

Der FC Sportfreunde Schwaig konnte den FC Pipinsried mit 2:1 bezwingen. Max Dombrowka brachte die Gäste nach fünf Minuten in Front, nach dem Ausgleich von Vincent Sommer (39.) konnte Daniel Gaedke die Partie zugunsten der Hausherren drehen. In der Folge flog der Siegtorschütze innerhalb von wenigen Sekunden aufgrund zweier gelber Karten vom Platz, die Pipinsrieder konnten die Überzahl nicht in Tore ummünzen. Schwaig schiebt sich an Pipinsried vorbei auf Rang neun, die sich nun mit dem zehnten Platz zufrieden geben müssen. FC Sportfreunde Schwaig – FC Pipinsried 2:1

FC Sportfreunde Schwaig: Felix Thiel, Tobias Jell, Johannes Empl, Mathias Leiber, Noah Brill, Fabio Groß, Vincent Sommer (90. Florian Pflügler), Tim Schels (53. Robert Rohrhirsch), Raffael Ascher, Felix Günzel (73. James Timbana), Daniel Gaedke - Trainer: Christian Donbeck

FC Pipinsried: Enrique Bösl, Sebastian Keßler (78. Tobias Schröck), Benedikt Lobenhofer, Max Dombrowka, Tobias Reithmeir, Mario Götzendörfer, Alexander Lungwitz, Nico Karger (72. Fabian Benko), Valdrin Konjuhi (21. Florian Gebert), Benedikt Wiegert (64. Nenad Petkovic), Jaroud Kanze - Trainer: Roman Langer

Schiedsrichter: Dominik Fober (Herrieden) - Zuschauer: 450

Tore: 0:1 Max Dombrowka (5.), 1:1 Vincent Sommer (39.), 2:1 Daniel Gaedke (64.)

Gelb-Rot: Daniel Gaedke (69./FC Sportfreunde Schwaig/)

Der FC Gundelfingen besiegte das Schlusslicht Türkgücü München mit 3:0. Felix Hafner und Jannik Noller stellten die Weichen im ersten Durchgang innerhalb von wenigen Minuten auf Heimsieg (21. und 23.). David Spizert brachte in der 71. Minute die Entscheidung herbei, mit der sich Gundelfingen auf den sechsten Platz schieben konnte. FC Gundelfingen – Türkgücü München 3:0

FC Gundelfingen: Tobias Werdich, Elias Weichler, Jan-Luca Fink, Leon Sailer, Michael Singer, Janik Noller (73. Dario Nikolic), Jonas Schneider (78. Marvin Meier), Jeremias Seibold, Felix Hafner (46. Noah Sailer), Samuel Seibold (64. David Spizert), Simon Achatz (80. Fatjon Maliqi) - Trainer: Thomas Rudolph - Co-Trainer: Stefan Heger

Türkgücü München: Leon Walch, Matija Radonjic, Atakan Ege (82. Jonas Ngusu Luzolo), Sahin Bahadir, Tunahan Reis (82. Denis Pobric), Fernando Herodes (61. Jerimiah Dosi), Atilla Arkadas, Antonios Giapoulis, Soufian Tauber (46. Philipp Denić), Abdulrahman Hassirou, Burhan Bahadir - Trainer: Slaven Skeledzic

Schiedsrichter: Benjamin Wagner (Kirchehrenbach) - Zuschauer: 602

Tore: 1:0 Felix Hafner (21.), 2:0 Janik Noller (23.), 3:0 David Spizert (71.)

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung