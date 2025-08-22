Bayernliga Süd LIVE: Heimstetten führt in Schwaig

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der FC Pipinsried trifft heute auf 1860 II. – Foto: Charly Becherer
In der Bayernliga Süd steht der 7. Spieltag an. Am heutigen Freitag ist die Zweitvertretung des TSV 1860 München beim FC Pipinsried zu Gast. Des Weiteren treffen der FC Sportfreunde Schwaig auf den SV Heimstetten. Die dritte Begegnung des Abends findet zwischen dem SV Erlbach und dem TSV Landsberg statt.