Bayernliga Süd LIVE: Frühes Tor im Top-Spiel - Ismaning kassiert Tor

Der TSV 1860 München II fegte den FC Deisenhofen im Spitzenspiel mit 5:0 vom Platz. Für die Tore der Hausherren sorgten Cristian Leone (19., 87. und 90.), Noah Klose (28.) und Finn Fuchs (38.). Die Junglöwen konnten den ersten Platz festigen, Deisenhofen ist Dritter.

TSV 1860 München II – FC Deisenhofen 5:0

TSV 1860 München II: Stefan Musa, Justin Thönig (81. Lance Fiedler), Max Jägerbauer (60. Matthias Roithmayr), Alexander Benede Aquayo, Finn Fuchs, Arin Garza, Xaver Kiefersauer, Raphael Wach (86. Lucas Grancay), Cristian Leone, Noah Klose (76. Benedikt Hoppe), Fabio Wagner (63. Rron Gosalci) - Trainer: Alper Kayabunar

FC Deisenhofen: Maximilian Obermeier, Valentin Köber, Nikolaos Gkasimpagiazov, Henrik Freitag, Björn Jost (80. Andreas Perneker), Lennard Jung, Niclas Groß (69. Luke Gandl), Lukas Kretzschmar (29. Jonas Herrmann), Jan Krettek (69. Florian Weber), Tobias Seidl (69. Lukas Vollmer), Florian Schmid - Trainer: Andreas Pummer

Schiedsrichter: Maximilian Riedel (Horgau) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Cristian Leone (19. Foulelfmeter), 2:0 Noah Klose (28.), 3:0 Finn Fuchs (38.), 4:0 Cristian Leone (87.), 5:0 Cristian Leone (90.)

Gelb-Rot: Arin Garza (58./TSV 1860 München II/)