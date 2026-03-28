Bayernliga Süd LIVE: Frühes Tor im Top-Spiel - Ismaning kassiert Tor

In der Bayernliga Süd duellieren sich am Samstag neben Ismaning und Türkspor Augsburg auch Geretsried und Türkgücü München um wichtige Punkte im Kampf um den Nichtabstieg. Gleichzeitig lädt Landsberg Kirchanschöring zum Highlight des Tages ein. Außerdem reist Erlbach nach Nördlingen, Heimstetten empfängt Pipinsried. Der Spieltag in der Übersicht.
Der TSV 1860 München II fegte den FC Deisenhofen im Spitzenspiel mit 5:0 vom Platz. Für die Tore der Hausherren sorgten Cristian Leone (19., 87. und 90.), Noah Klose (28.) und Finn Fuchs (38.). Die Junglöwen konnten den ersten Platz festigen, Deisenhofen ist Dritter.
TSV 1860 München II – FC Deisenhofen 5:0
TSV 1860 München II: Stefan Musa, Justin Thönig (81. Lance Fiedler), Max Jägerbauer (60. Matthias Roithmayr), Alexander Benede Aquayo, Finn Fuchs, Arin Garza, Xaver Kiefersauer, Raphael Wach (86. Lucas Grancay), Cristian Leone, Noah Klose (76. Benedikt Hoppe), Fabio Wagner (63. Rron Gosalci) - Trainer: Alper Kayabunar
FC Deisenhofen: Maximilian Obermeier, Valentin Köber, Nikolaos Gkasimpagiazov, Henrik Freitag, Björn Jost (80. Andreas Perneker), Lennard Jung, Niclas Groß (69. Luke Gandl), Lukas Kretzschmar (29. Jonas Herrmann), Jan Krettek (69. Florian Weber), Tobias Seidl (69. Lukas Vollmer), Florian Schmid - Trainer: Andreas Pummer
Schiedsrichter: Maximilian Riedel (Horgau) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Cristian Leone (19. Foulelfmeter), 2:0 Noah Klose (28.), 3:0 Finn Fuchs (38.), 4:0 Cristian Leone (87.), 5:0 Cristian Leone (90.)
Gelb-Rot: Arin Garza (58./TSV 1860 München II/)
Das Spiel zwischen Sportfreunde Schwaig und Kottern endete torlos. Schwaig ist Zehnter, Kottern steht auf Rang 14.
FC Sportfreunde Schwaig – TSV Kottern 0:0
FC Sportfreunde Schwaig: Felix Thiel, Johannes Empl, Sebastian Hofmaier, Mathias Leiber (66. Tobias Jell), Fabio Groß, Linus Hesch (71. Philipp Gau), Vincent Sommer, Tim Schels, Raffael Ascher, Leon Roth (80. James Timbana), Daniel Gaedke - Trainer: Christian Donbeck - Co-Trainer: Walter Werner
TSV Kottern: Antonio Mormone, Marco Miller (85. Filip Dobras), Tim Buchmann, Samuel Barth (69. Roland Fichtl), Lukas Ender, Fabian Günes, Matthias Jocham, Christopher Duchardt (95. Matthew Hickman), Micha Bareis, Kai Dusch (64. Noah Hackenschmidt), Achim Speiser (80. Sven Kopp) - Trainer: Andreas Maier
Schiedsrichter: Benjamin Mignon (Loderhof/Sulzbach) - Zuschauer: 213
Tore: keine Tore
Gelb-Rot: Sebastian Hofmaier (93./FC Sportfreunde Schwaig/)