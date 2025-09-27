Bayernliga Süd LIVE: Fernduell um Rang zwei – Hält Pipinsrieds Serie?

Sechs Duelle in der Bayernliga Süd stehen am Samstag auf dem Programm: Um 14 Uhr empfängt der FC Ismaning den SV Kirchanschöring, während Pipinsried zu Schalding-Heining muss. Der FCP gewann zuletzt zweimal am Stück. In Heimstetten ist Türkspor Augsburg zu Gast, Geretsried bekommt es mit dem SV Erlbach zu tun. Später am Nachmittag sind der FC Deisenhofen in Gundelfingen und der TSV Landsberg in Nördlingen im Einsatz.

Ganz bitterer Gegentreffer für Türkgücü München! Die Tosun-Elf ging gegen den FC Schwaig früh in Führung, Herodes war der glückliche Torschütze zum 1:0 in der 7. Minute. Danach sahen die 215 Zuschauer lange keine Tore mehr in der Partie. Als der Abpfiff kurz bevorstand, gelang der Heim-Elf jedoch noch der späte Ausgleich durch Torjäger Raffael Ascher (90.+3).

Durch das Remis hat der FC Schwaig den vorübergehenden Sprung auf den 2. Tabellenplatz verpasst. Die Münchner hingegen haben einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt gesammelt, auch wenn es fast drei Punkte geworden wären.

FC Sportfreunde Schwaig – Türkgücü München 1:1

FC Sportfreunde Schwaig: Maximilian Huber, Tobias Jell (72. Noah Brill), Sebastian Hofmaier, Mathias Leiber (55. Philipp Gau), Linus Hesch (55. Johannes Empl), Vincent Sommer (73. Robert Rohrhirsch), Tim Schels, Florian Pflügler (87. Bilal Ibrahim), Raffael Ascher, Leon Roth, Daniel Gaedke - Trainer: Christian Donbeck

Türkgücü München: Felix Thiel, Dominik Kurija, Rodriguez Fantozzi, Mhammed Sanawar (52. Tunahan Reis), Marcello Ljubicic, Ünal Tosun (89. Plator Doqaj), Fernando Herodes (52. Yasin Saglam), Ivan Martinovic, Mert Sahin, Fatjon Celani (85. Matija Radonjic), Mohamad Awata (78. Mert Güzelarslan) - Trainer: Ünal Tosun

Schiedsrichter: Julian Perl (Pullach i. Isartal) - Zuschauer: 215

Tore: 0:1 Fernando Herodes (7.), 1:1 Raffael Ascher (90.+3)

Rot: Fatjon Celani (90.+6./Türkgücü München/)

Spiel ohne oberbayerische Beteiligung: