Schwaigs Top-Torjäger Raffael Ascher (schwarzes Trikot) traf auch im Pokal gegen den FC Ingolstadt. In der Liga netzte er bereits fünfmal. – Foto: Jenni Maul
Bayernliga Süd LIVE: FCI empfängt Schwaig – Türkgücü bei Landsberg
Zum Auftakt des 4. Spieltags in der Bayernliga Süd gastieren die Sportfreunde Schwaig nach der knappen Pokalniederlage gegen den FC Ingolstadt in Ismaning. Heimstetten will beim TuS Geretsried den ersten Dreier der Saison einfahren. 1860 Münchens U21 empfängt Aufsteiger Gundelfingen. Deisenhofen reist zum schweren Auswärtsspiel nach Kirchanschöring. Türkgücü hat nach der 0:6-Klatsche in der Vorwoche die nächste schwere Aufgabe vor der Brust. Pipinsried gastiert in Hauzenberg. Die Spiele in der Übersicht.
Spiele am Freitag: Landsberg empfängt Türkgücü – schweres Auswärtsspiel für Deisenhofen