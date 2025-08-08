 2025-08-07T08:03:27.630Z

Allgemeines
Schwaigs Top-Torjäger Raffael Ascher (schwarzes Trikot) traf auch im Pokal gegen den FC Ingolstadt. In der Liga netzte er bereits fünfmal.
Schwaigs Top-Torjäger Raffael Ascher (schwarzes Trikot) traf auch im Pokal gegen den FC Ingolstadt. In der Liga netzte er bereits fünfmal. – Foto: Jenni Maul

Bayernliga Süd LIVE: FCI empfängt Schwaig – Türkgücü bei Landsberg

4. Spieltag der Bayernliga Süd

Verlinkte Inhalte

Bayernliga Süd
Türkgücü Mün
Schalding
SV Erlbach
FC Ismaning

Zum Auftakt des 4. Spieltags in der Bayernliga Süd gastieren die Sportfreunde Schwaig nach der knappen Pokalniederlage gegen den FC Ingolstadt in Ismaning. Heimstetten will beim TuS Geretsried den ersten Dreier der Saison einfahren. 1860 Münchens U21 empfängt Aufsteiger Gundelfingen. Deisenhofen reist zum schweren Auswärtsspiel nach Kirchanschöring. Türkgücü hat nach der 0:6-Klatsche in der Vorwoche die nächste schwere Aufgabe vor der Brust. Pipinsried gastiert in Hauzenberg. Die Spiele in der Übersicht.

Spiele am Freitag: Landsberg empfängt Türkgücü – schweres Auswärtsspiel für Deisenhofen

Heute, 18:00 Uhr
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
0
0

Heute, 18:30 Uhr
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
18:30live

Heute, 19:00 Uhr
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
19:00

Heute, 19:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
19:00live

Heute, 19:30 Uhr
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
19:30

Heute, 19:30 Uhr
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
19:30live

Spiele am Samstag:

Morgen, 17:00 Uhr
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
17:00live

Aufrufe: 08.8.2025, 17:00 Uhr
Simon WittmannAutor