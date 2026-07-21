Bayernliga Süd LIVE: Ex-Bayern-Profi mit der Erlösung für Pipinsried? 1. Spieltag der Bayernliga Süd von Sarah Georgi · Heute, 20:20 Uhr · 0 Leser

Pipinsried ist auf Siegeskurs. – Foto: Tobias Vierlinger

Am Dienstag werden drei Partien der Saisoneröffnung in der Bayernliga Süd nachgeholt. Rosenheim empfängt den SV Schalding-Heining aus Niederbayern, die Pfaffenhofener sind in ihrer Premiere beim FC Ismaning gefordert und die Pipinsrieder duellieren sich mit dem SV Heimstetten. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker:

Spiele am Dienstag:

Spiele am Samstag:

Die Saison der Bayernliga Süd ist noch keine 48 Stunden alt, da gibt es schon die erste große Sensation. Der Aufsteiger aus Landshut stibitzt dem letztjährigen Drittplatzierten drei Punkte. In der ersten Halbzeit war es noch ein gemütlicher Sommerkick, zumindest an den Toren gemessen. Nach dem Pausentee ging es dann endlich los. Lucas Biberger brachte die Niederbayern nach 66 Minuten in Front. Neun Minuten darauf glich Kenan Smajlovic aus. Es schien, als würde es hier zu einer Punkteteilung kommen. Doch die Oberbayern haben diese Rechnung nicht mit Tobias Steer gemacht. Sein verwandelter Foulelfmeter bringt seinen Landshutern einen gebürtigen Einstieg in die Bayernliga ein! SV Kirchanschöring – SpVgg Landshut 1:2

SV Kirchanschöring: Julian Disterer, Luca Obirei, Thorsten Nicklas, Andreas Schweinsteiger, David Lobendank, Maximilian Reiter, Nico Schiedermeier (64. Fikret Jahic), Kenan Smajlovic, Manuel Omelanowsky (89. Hannes Kraus), Samuel Schwarz (79. Luca Hübner), Sebastian Dengel (89. Elias Huber) - Trainer: Christoph Dinkelbach

SpVgg Landshut: Daniel Mühl, Marcus Plomer, Robin Oswald, Dominik Weiß (80. Tim Hoffmann), Daniel Rabanter, Yannick Justvan, Lucas Biberger (74. Florentin Seferi), Dominik Past (64. Kenneth Sigl), Moritz Sossau, Tobias Steer, Sebastian Maier (78. Simon Kirmeier) - Spielertrainer: Sebastian Maier

Schiedsrichter: Alexander Schuster (Hohenau) - Zuschauer: 590

Tore: 0:1 Lucas Biberger (66.), 1:1 Kenan Smajlovic (75.), 1:2 Tobias Steer (90.+2 Foulelfmeter)

Der FC Deisenhofen brilliert im ersten Saisonspiel. Vor knapp 300 Zuschauern setzte Lennard Jung kurz vor der Pause den ersten entscheidenden Akzent und brachte die Gäste in der 40. Minute in Führung. Gundelfingen reagierte nach dem Seitenwechsel mit mehreren Wechseln, fand jedoch keinen Weg zum Ausgleich. Deisenhofen verteidigte den Vorsprung konsequent und ließ keinen Treffer der Gastgeber zu. In der Schlussphase sorgte der eingewechselte Noah Semmler mit dem 2:0 in der 81. Minute für die Vorentscheidung. Auch weitere personelle Veränderungen auf beiden Seiten änderten nichts mehr am Endstand. Am Ende nahm der FC Deisenhofen einen verdienten 2:0-Erfolg aus Gundelfingen mit. FC Gundelfingen – FC Deisenhofen 0:2

FC Gundelfingen: Valentin Rommel, David Anzenhofer, Leon Sailer, Fatjon Maliqi (46. Yannick Maurer), Engjëll Havolli (66. Elias Weichler), Jeremias Seibold, Felix Hafner (78. Janis Peter), Luca Kerber (62. Jannik Leibing), Samuel Seibold (90. Noah Sailer), Simon Achatz, David Spizert - Trainer: Thomas Rudolph - Co-Trainer: Stefan Heger

FC Deisenhofen: Maximilian Obermeier, Tobias Nickl, Valentin Köber, Nikolaos Gkasimpagiazov, Georg Jungkunz, Philipp Zanier, Lennard Jung (75. Niclas Groß), Salvatore Cavaleri (74. Noah Semmler), Paul Schemat (90. Lukas Vollmer), Lukas Kretzschmar (87. Jonas Herrmann), Florian Schmid - Co-Trainer: Benjamin Vilus - Trainer: Andreas Pummer

Schiedsrichter: Stefan Treiber (Neuburg/Donau) - Zuschauer: 328

Tore: 0:1 Lennard Jung (40.), 0:2 Noah Semmler (81.) Spiel am Freitag:

Mit 5:1 besiegte der TSV 1860 München II den TuS Geretsried. Dabei konnten die Gäste als Erstes jubeln, ein Eigentor von Julian Bell sorgte für Jubel bei den Geretsriedern. Dieser währte aber nur kurz, Luis Pereira de Azambuja konnte nur zwei Zeigerumdrehungen später ausgleichen. Im zweiten Durchgang drehten die Junglöwen dann auf, Lasse Faßmann brachte den Führungstreffer herbei (57.). In der Folge traf 60 II noch dreimal, Rron Gosalci, Loris Husic und Mustafa Tekin waren die Torschützen (74., 80., 88.). Der TSV 1860 München II ist mindestens über Nacht Spitzenreiter, der TuS Geretsried ist Letzter. TSV 1860 München II – TuS Geretsried 5:1

TSV 1860 München II: Paul Bachmann, Benedikt Hoppe, Lance Fiedler, Julian Bell, Lasse Faßmann (80. Sandro Porta), Raphael Wach, Lucas Grancay (86. Mustafa Tekin), Loris Husic (82. Edon Krasniqi), Cristian Leone, Luis Pereira de Azambuja (62. Arian Ortivero Calderon), Emre Erdogan (70. Rron Gosalci) - Trainer: Alper Kayabunar

TuS Geretsried: Lukas Günther, Lukas Kellner, Mihajlo Vjestica (70. Nino Hodzic), Christoph Sibler, Nathan Winkler (60. Anastasios Karpouzidis), Robin Renger, Tyrone Prepeluh (75. Daniel Krebs), Keita Kawai, Veron Fejzullahi (60. Belmin Idrizovic), Sebastian Schrills, Alexander Bazdrigiannis (84. Fabio Pech) - Trainer: Martin Grelics

Schiedsrichter: Elias Wörz (Friesenried) - Zuschauer: 300

Tore: 0:1 Julian Bell (40. Eigentor), 1:1 Luis Pereira de Azambuja (42.), 2:1 Lasse Faßmann (57.), 3:1 Rron Gosalci (74.), 4:1 Loris Husic (80.), 5:1 Mustafa Tekin (88.) Spiel am Donnerstag: Do., 16.07.2026, 19:30 Uhr SV Erlbach SV Erlbach SpVgg Hankofen-Hailing Hankofen 3 0 Der SV Erlbach hat die SpVgg Hankofen-Hailing mit 3:0 geschlagen. Quasi pünktlich mit dem Pausenpfiff schoss Levin Ramstetter die Führung für die Erlbacher. Nach dem Seitenwechsel gab es für die 1537 Zuschauer wieder lange keine Tore zu sehen, doch in der 85. Minute erhöhte dann der eingewechselte Ex-Hachinger Thomas Winklbauer auf 2:0. In der Nachspielzeit traf der ebenfalls im Spielverlauf eingewechselte Luis Dafinger dann noch zum 3:0 für den SV Erlbach. SV Erlbach – SpVgg Hankofen-Hailing 3:0

SV Erlbach: Egon Weber, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner (75. Lukas Adamhuber), Yannik Seils (84. Pascal Linhart), Christoph Schulz, Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier, Milos Lukic, Levin Ramstetter, Tobias Duxner (46. Luis Dafinger), Leonhard Thiel (68. Thomas Winklbauer) - Trainer: Lukas Lechner - Trainer: Johann Grabmeier

SpVgg Hankofen-Hailing: Sebastian Maier, Lennard Stockinger, Simon Pichlmeier, Alexander Nittnaus, Benedikt Troffer (86. David Schneider), Brian Wagner (91. Matthias Mittig), Lukas Käufl, Baran Berk (63. Tobias Gayring), Michael Lummer (84. Fabian Hanula), Tobias Lermer, Daniel Zormeier (63. Marco Stefandl) - Trainer: Tobias Beck

Schiedsrichter: Johannes Wagner (Ingolstadt) - Zuschauer: 1537

Tore: 1:0 Levin Ramstetter (45.), 2:0 Thomas Winklbauer (85.), 3:0 Luis Dafinger (90.+3) Verlegtes Spiel:

Di., 28.07.2026, 19:30 Uhr FC Sportfreunde Schwaig SF Schwaig TSV 1880 Wasserburg Wasserburg 19:30 PUSH

Spiel ohne oberbayerische Beteiligung: