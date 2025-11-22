 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Gelingt Türkgücü München und Felix die Thiel in Kirchanschöring die Wende?
Gelingt Türkgücü München und Felix die Thiel in Kirchanschöring die Wende? – Foto: Charly Becherer

Bayernliga Süd LIVE: Erlbach im Rausch – Türkgücü beendet Pleitenserie

20. Spieltag der Bayernliga Süd

Bayernliga Süd
Türkgücü Mün
Schalding
SV Erlbach
FC Ismaning

In der Bayernliga Süd hagelt es Spielabsagen in Geretsried, Landsberg und in Ismaning. Ab 14 Uhr starten die ersten Duelle: Zunächst treffen Kirchanschöring und Nördlingen auf Türkgücü München und Schwaig, ehe der SV Erlbach Türkspor Augsburg empfängt. Am Abend trifft 1860 München II dann auf den SV Heimstetten. Der 20. Spieltag auf einen Blick.

Alle Spielabsagen der Top-Ligen in Bayern auf einen Blick.

Spiele am Samstag in der Bayernliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
1
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
4
0

Heute, 18:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
18:00live

Abgesagte Spiele

Heute, 14:00 Uhr
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
Abgesagt

Heute, 14:00 Uhr
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
Abgesagt

Gestern, 19:30 Uhr
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
Abgesagt

Heute, 14:00 Uhr
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
Abgesagt

