Bayernliga Süd LIVE: Doppelschlag! SVK zurück im Spiel

Der 8. Spieltag der Bayernliga Süd hatte bereits einiges zu bieten. Der TSV 1860 II überrollte den Lokalrivalen Türkgücü. Pipinsried feierte einen späten Auswärtsdreier der Kategorie "kurios". Heimstetten konnte nach zwischenzeitlichem Rückstand seinen ersten Saisondreier einfahren, Gundelfingen gewinnt das Aufsteigerduell. Im Spiel am Samstag trifft der 1860-Jäger Kirchanschöring auf den TSV Kottern

Gundelfingen konnte das Duell der Aufsteiger für sich entscheiden. Elias Weichler stellte in der ersten Hälfte die Weichen auf Sieg (36.), Simon Achatz erhöhte in Minute 53. Mit dem Dreier klettert Gundelfingen auf den dritten Platz, Schwaig rutscht auf den siebten Rang ab.

Der FC Pipinsried konnte in Geretsried einen sehr späten Sieg feiern. Nico Karger traf zweimal in der Nachspielzeit vom Punkt (90.+7 und +8). Zuvor ist Geretsrieds Lukas Kellner mit glatt Rot vom Platz geflogen (79.). Mit den späten drei Zählern überholt Pipinsried Geretsried, beide Teams stehen nun mit je elf Punkten dicht beinander im Tabellenmittelfeld.

TuS Geretsried – FC Pipinsried 0:2

TuS Geretsried: Cedomir Radic, Lukas Kellner, Christian Wiedenhofer, Sebastian Rosina, Vitus Fischer (59. Lars Maison), Robin Renger, Tyrone Prepeluh (38. Thomas Schnaderbeck) (93. Linus Falck), Keita Kawai, Sebastian Schrills (63. Kaan Aygün), Srdan Ivkovic, Alexander Bazdrigiannis (80. Isni Redjepi) - Trainer: Daniel Dittmann

FC Pipinsried: Maximilian Engl, Benedikt Lobenhofer, Angelo Mayer, Alexander Lungwitz, Felix Popp, Pablo Rodriguez Benitez (71. Jonas Lindner), Mario Götzendörfer, Max Dombrowka, Florian Gebert, Kubilay Celik (63. Nico Karger), Jaroud Kanze (58. Fabian Benko) - Trainer: Josef Steinberger

Schiedsrichter: Stefan Treiber (Neuburg/Donau) - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Nico Karger (90.+7 Foulelfmeter), 0:2 Nico Karger (90.+8 Foulelfmeter)

Rot: Lukas Kellner (79./TuS Geretsried/nach Foul als letzter Mann von hinten )

Der FC Ismaning konnte gegen den FC Deisenhofen in letzter Sekunde einen Punkt retten. Für die Gäste lief es zunächst nach Plan, als Paul Schemat und Georg Jungkunz für die 2:0-Führung sorgten. Nach dem Pausentee verkürzte Serhii Shcherbyna, ehe Alekzandar Sinabov in der Nachspielzeit den Ausgleich markierte. Ismaning bleibt damit an Deisenhofen dran, weiterhin trennt beide Teams nur ein Zähler. FC Ismaning – FC Deisenhofen 2:2

FC Ismaning: Lukas da Silva-Pötzinger (25. Maximilian Retzer), Daniel Weber, Gianluca Wild, Alessandro Di Rosa, Fabian Streibl, Siegfried Kübler (63. Adam Zouaidi), Liridon Hiseni, Philip Kuhn (46. Agon Bashota), Vito Liuzza (63. Dimitrios Vourtsis), Serhii Shcherbyna (71. Alekzandar Sinabov), Alessandro Cazorla - Trainer: Xhevat Muriqi

FC Deisenhofen: Maximilian Obermeier, Tobias Nickl, Valentin Köber, Nikolaos Gkasimpagiazov, Leo Edenhofer, Georg Jungkunz, Jakob Lippmann, Noah Semmler, Paul Schemat (69. Tobias Seidl), Lukas Kretzschmar (60. Jan Krettek) (61. Jan Krettek), Florian Schmid - Trainer: Andreas Pummer

Schiedsrichter: Michael Krug (München) - Zuschauer: 240

Tore: 0:1 Paul Schemat (14.), 0:2 Georg Jungkunz (41.), 1:2 Serhii Shcherbyna (58.), 2:2 Alekzandar Sinabov (90.+4)

1860 II hatte mit dem Spiel die Möglichkeit, auf Platz eins in der Tabelle zu springen — dementsprechend begannen sie dominierend. Wach besorgt in der achten Minute die Führung für die Hausherren. In der 29. Spielminute schnürt er seinen Doppelpack. Wenig später ist Wach erneut gefährlich — diesmal sieht er den besser platzierten Porta, der die 3:0-Halbzeitführung beschert. In der zweiten Hälfte übernehmen die Löwen erneut die komplette Spielkontrolle. Fuchs gelingt in der 62. Minute das 4:0. Der Unruheherd der zweiten Hälfte, Christian Leone, erzielt in der 83. Spielminute den 5:0-Endstand. Die Gäste kamen im ganzen Spiel kaum zu wirklichen Chancen. Die Löwen zeigten sich brutal effizient und schnappen sich verdientermaßen die Tabellenführung. TSV 1860 München II – Türkgücü München 5:0

TSV 1860 München II: Stefan Musa, Justin Thönig, Alexander Benede Aquayo, Finn Fuchs, Lasse Faßmann (67. Damjan Dordan), Philipp Maier (69. Matthias Roithmayr), Xaver Kiefersauer, Raphael Wach (67. Max Jägerbauer), Emre Dursun (46. Arin Garza), Noah Klose, Sandro Porta (53. Cristian Leone) - Trainer: Alper Kayabunar

Türkgücü München: Felix Thiel, Dominik Kurija, Yasin Saglam, Rodriguez Fantozzi (62. Migjen Kabashi), Mhammed Sanawar (30. Marcello Ljubicic), Ünal Tosun, Tunahan Reis, Atilla Arkadas (84. Plator Doqaj), Ivan Martinovic (58. Yannis Güllüyan), Mert Sahin (53. Mert Güzelarslan), Fatjon Celani - Trainer: Ünal Tosun

Schiedsrichter: Xaver Fabisch (München) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Raphael Wach (8.), 2:0 Raphael Wach (29.), 3:0 Sandro Porta (33.), 4:0 Finn Fuchs (62.), 5:0 Cristian Leone (83.)

Der SV Heimstetten konnte sich nach einem zwischenzeitlichen Rückstand über die ersten drei Punkte der Spielzeit freun. Elion Haxhosaj brachte die Gegner aus Schalding-Heining in der elften Minute in Front, ein Eigentor von Christoph Szili brachte den Ausgleich herbei (27.). Der dritte Schaldinger Treffer fiel dann wieder ins richtige Tor - Simon Dorfner traf zum 2:1 (36.). Kurz vor der Pause konnten die Heimstettner erneut ausgleichen, Quentin Kehl war zur Stelle (43.). Drei Minuten nach dem Seitenwechsel markierte Dominique Girtler das 3:2, ein weiterer Treffer sollte nicht mehr fallen. Heimstetten steht weiterhin auf Rang 13, der Rückstand auf Schalding-Heining konnte aber auf einen Zähler verkürzt werden. SV Heimstetten – SV Schalding-Heining 3:2

SV Heimstetten: Fabian Scherger, Quentin Kehl, Fabian Cavadias, Ikenna Ezeala, Yannick Günzel, Cedric Ildas (46. Dennis Polat), Daniel Steimel (90. Benedict Fink), Luka Arslan (46. Yamin H-Wold), Vitus Vochatzer, Lukas Riglewski (87. Rene Rüther), Dominique Girtler - Trainer: Sarah Romert

SV Schalding-Heining: Marius Herzig, Daniel Zillner, Christoph Szili, Mohamed Bekaj, Maximilian Moser, Christian Brückl (70. Rocco Vicol), Noel Tanzer, Elion Haxhosaj, Markus Gallmaier (70. Fabian Stahl), Fabian Schnabel, Simon Dorfner - Trainer: Stefan Köck

Schiedsrichter: Dominik Fober (Herrieden) - Zuschauer: 201

Tore: 0:1 Elion Haxhosaj (11.), 1:1 Christoph Szili (27. Eigentor), 1:2 Simon Dorfner (36.), 2:2 Quentin Kehl (43.), 3:2 Dominique Girtler (48.)