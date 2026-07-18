Bayernliga Süd LIVE: Deisenhofen macht den ersten Zug

Die Deisenhofener liegen vorne. – Foto: Werner Kroiß

Auch am Samstag rollt der Ball in der Bayernliga Süd. Für Kirchanschöring, Landshut, Gundelfingen und Deisenhofen beginnt heute der Ligaalltag. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker!

Die Saison der Bayernliga Süd ist noch keine 48 Stunden alt, da gibt es schon die erste große Sensation. Der Aufsteiger aus Landshut stibitzt dem letztjährigen Drittplatzierten drei Punkte. In der ersten Halbzeit war es noch ein gemütlicher Sommerkick, zumindest an den Toren gemessen.

Nach dem Pausentee ging es dann endlich los. Lucas Biberger brachte die Niederbayern nach 66 Minuten in Front. Neun Minuten darauf glich Kenan Smajlovic aus. Es schien, als würde es hier zu einer Punkteteilung kommen. Doch die Oberbayern haben diese Rechnung nicht mit Tobias Steer gemacht. Sein verwandelter Foulelfmeter bringt seinen Landshutern einen gebürtigen Einstieg in die Bayernliga ein!

SV Kirchanschöring – SpVgg Landshut 1:2

SV Kirchanschöring: Julian Disterer, Luca Obirei, Thorsten Nicklas, Andreas Schweinsteiger, David Lobendank, Maximilian Reiter, Nico Schiedermeier (64. Fikret Jahic), Kenan Smajlovic, Manuel Omelanowsky (89. Hannes Kraus), Samuel Schwarz (79. Luca Hübner), Sebastian Dengel (89. Elias Huber) - Trainer: Christoph Dinkelbach

SpVgg Landshut: Daniel Mühl, Marcus Plomer, Robin Oswald, Dominik Weiß (80. Tim Hoffmann), Daniel Rabanter, Yannick Justvan, Lucas Biberger (74. Florentin Seferi), Dominik Past (64. Kenneth Sigl), Moritz Sossau, Tobias Steer, Sebastian Maier (78. Simon Kirmeier) - Spielertrainer: Sebastian Maier

Schiedsrichter: Alexander Schuster (Hohenau) - Zuschauer: 590

Tore: 0:1 Lucas Biberger (66.), 1:1 Kenan Smajlovic (75.), 1:2 Tobias Steer (90.+2 Foulelfmeter)