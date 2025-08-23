Bayernliga Süd LIVE: Bleibt Geretsried weiterhin ungeschlagen?

In der Bayernliga Süd steht der 7. Spieltag an. Am Freitag schlug die Zweitvertretung des TSV 1860 München den FC Pipinsried . Des Weiteren trennten sich der FC Sportfreunde Schwaig und der SV Heimstetten unentschieden. Der SV Erlbach gewann spät gegen den TSV Landsberg.

Die Zweitvertretung des TSV 1860 München bleibt in der Bayernliga weiterhin ungeschlagen. Gegen den FC Pipinsried machten die Giesinger schon vor der Halbzeit alles klar. Mann des Tages war dabei Noah Klose. Durch einen Elfmeter-Doppelpack sorgte er für den Auswärtssieg der Kayabunar-Elf. Der FC Pipinsried schwächte sich im zweiten Durchgang dann noch selbst. Angelo Mayer und Sebastian Keßler kassierten einen Platzverweis. FC Pipinsried – TSV 1860 München II 0:2

FC Pipinsried: Dominik Bals, Sebastian Keßler, Benedikt Lobenhofer, Angelo Mayer, Alexander Lungwitz (81. Jonas Lindner), Tobias Schröck, Fabian Benko (71. Maximilian Schmidt), Max Dombrowka, Nenad Petkovic (46. Jaroud Kanze), Valdrin Konjuhi (23. Florian Gebert), Kubilay Celik (55. Pablo Rodriguez Benitez) - Trainer: Josef Steinberger

TSV 1860 München II: Stefan Musa, Justin Thönig, Alexander Benede Aquayo, Finn Fuchs (85. Max Jägerbauer), Benedikt Hoppe, Arin Garza (59. Matthias Roithmayr), Xaver Kiefersauer, Raphael Wach (83. Luis Pereira de Azambuja), Damjan Dordan, Cristian Leone (46. Sandro Porta), Noah Klose (78. Lucas Grancay) - Trainer: Alper Kayabunar

Schiedsrichter: Ilirjan Morina (Landau/Isar) - Zuschauer: 678

Tore: 0:1 Noah Klose (13. Foulelfmeter), 0:2 Noah Klose (43. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Angelo Mayer (52./FC Pipinsried/)

Rot: Sebastian Keßler (75./FC Pipinsried/)

Der SV Heimstetten bleibt weiterhin sieglos. Gegen die Sportfreunde Schwaig setzte es das bereits fünfte Unentschieden der laufenden Saison. Dominique Girtler brachte die Gäste aus Heimstetten zunächst in Führung. Der Ausgleich für die Gastgeber fiel in den Schlussminuten. Vincent Sommer erlöste Schwaig in der 88. Minute. FC Sportfreunde Schwaig – SV Heimstetten 1:1

FC Sportfreunde Schwaig: Maximilian Huber, Tobias Jell (93. Linus Hesch), Johannes Empl, Sebastian Hofmaier, Noah Brill, Vincent Sommer, Florian Pflügler, Raffael Ascher, Leon Roth, Felix Günzel (75. Daniel Gaedke), James Timbana (81. Philipp Gau) - Trainer: Christian Donbeck

SV Heimstetten: Fabian Scherger, Quentin Kehl, Fabian Cavadias, Ikenna Ezeala (59. Rene Rüther), Yannick Günzel (84. Sebastian Gebhart), Cedric Ildas, Daniel Steimel, Dennis Polat (89. Robin Penski), Luka Arslan (75. Benedict Fink), Emil Titze (70. Luke Nauen), Dominique Girtler - Trainer: Sarah Romert

Schiedsrichter: Stefan Dorfner (Falkenfels) - Zuschauer: 400

Tore: 0:1 Dominique Girtler (19.), 1:1 Vincent Sommer (88.)

Einen Last-Minute-Sieg feierte der SV Erlbach. Leonhard Thiel brachte die Mannschaft von Trainer Lukas Lechner in der 69. Minute in Führung. Den Ausgleich für die Gäste erzielte Jeton Abazi in der Schlussphase per Elfmeter. Das letzte Wort hatten aber erneut die Erlbacher. In der Nachspielzeit verwandelte Maximilian Sammereier einen Elfmeter zum Sieg der Hausherren. SV Erlbach – TSV Landsberg 2:1

SV Erlbach: Enrique Bösl, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner, Yannik Seils, Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier, Florian Wiedl (75. Milos Lukic), Tobias Duxner (60. Levin Ramstetter), Sebastian Hager (68. Michael Winter), Leonhard Thiel (83. Maximilian Manghofer) - Trainer: Lukas Lechner

TSV Landsberg: Leopold Leimeister, Maximilian Holdenrieder, Lukas Bettrich, Kilian Pittrich, Benedikt Auburger, Jannik Fippl (83. Tadeus Henn), Daniele Sgodzaj, Maximilian Seemüller (68. Jeton Abazi), Tino Reich (87. Luis Schäffler), Maximilian Berwein, Moritz Ruprecht (59. Yamin H-Wold) - Trainer: Furkan Kircicek

Schiedsrichter: Fabian Büchner (Mariakirchen) - Zuschauer: 456

Tore: 1:0 Leonhard Thiel (69.), 1:1 Jeton Abazi (86. Foulelfmeter), 2:1 Maximilian Sammereier (90.+6 Foulelfmeter) Spiele ohne oberbayerische Beteiligung: