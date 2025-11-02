Bayernliga Süd LIVE: Althaus schießt 1860 II in Ismaning in Führung

TSV Landsberg – FC Gundelfingen 1:1 TSV Landsberg: Leopold Leimeister, Lukas Bettrich, Kilian Pittrich, Benedikt Auburger, Jannik Fippl, Benito Alisanovic, Daniele Sgodzaj (73. Luca Dollinger), Tiziano Mulas (65. Moritz Ruprecht), Maximilian Seemüller (85. Fares Ibrahim), Tino Reich, Maximilian Berwein - Trainer: Christoph Rech - Spielertrainer: Furkan Kircicek FC Gundelfingen: Tobias Werdich, Elias Weichler, Jan-Luca Fink, David Anzenhofer, Kevin Lochbrunner (85. Dario Nikolic), Niklas Fink (80. Janik Noller), Leon Sailer, Jeremias Seibold, Simon Achatz (58. Yannick Maurer), David Spizert (95. Nico Frisch), Mehmet Ali Fidan (89. Samuel Seibold) - Trainer: Thomas Rudolph - Co-Trainer: Stefan Heger Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (Velden) - Zuschauer: 430 Tore: 0:1 Kevin Lochbrunner (47.), 1:1 Benito Alisanovic (60.)

Kevin Lochbrunner brachte die Gäste nach der Pause in Führung (47.). Etwas später brachte Benito Aslanovic die Landsberger wieder zurück ins Spiel und glich auf 1:1 (60.) aus. Die Mannschaften trennen sich Remis.

Der TSV Landsberg empfing den Aufsteiger aus Gundelfingen. Mit einem Dreier hätten die Gastgeber wieder an die Tabellenspitze springen können. In der ersten Hälfte fielen keine Tore.

Im Kellerduell gastierte Türkgücü München bei Türkspor Augsburg. Nach einer knappen halben Stunde brachte Ibrahim Capar die Gastgeber in Führung.

Die Antwort der Münchner kam nach der Pause. Fatjon Celani verkürzte auf 1:1 (62.) Kurz vor Schluss belohnte sich Capar mit einem Doppelpack (82.) und fuhr so den Heimsieg für Türkspor ein.

Türkspor Augsburg – Türkgücü München 2:1

Türkspor Augsburg: Michael Loroff, Berkan Aydin, Engjell Havolli, Niklas Berger (63. Mert Akkurt), Yunus Erdal, Tobias Ullmann, Javin Bolte, Meriton Vrenezi (73. Valdrin Katana), David Anyaonu (95. Hazem Ibrahim), Ibrahim Capar (93. Burak Uludag), Harouna Boubacar - Trainer: Servet Bozdag

Türkgücü München: Felix Thiel, Dominik Kurija, Rodriguez Fantozzi, Mhammed Sanawar, Marcello Ljubicic, Fernando Herodes (85. Yasin Saglam), Ivan Martinovic (56. Job Musuasua), Edis Redzic (85. Matija Radonjic), Mert Sahin (46. Tunahan Reis), Fatjon Celani, Mohamad Awata - Trainer: Rainer Elfinger

Schiedsrichter: Daniel Reich (Heubach) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Ibrahim Capar (27.), 1:1 Fatjon Celani (62.), 2:1 Ibrahim Capar (82.)

Ein wahres Torfestival veranstaltete Deisenhofen vor knapp 180 Zuschauern. Der TSV Kottern gastierte beim FC. Noah Semmler schoss die Gastgeber in Führung (24.). Mit einem 1:0 Vorsprung ging es für die Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Bis zur 70. Spielminute fielen keine Tore. Lukas Kretzschmer weitete das Ergebnis auf 2:0 aus (70.) und knapp drei Minuten später verwandelte Florian Schmid souverän einen Elfmeter und beendete so die Partie mit 3:0 (73.). FC Deisenhofen – TSV Kottern 3:0

FC Deisenhofen: Maximilian Obermeier, Tobias Nickl, Valentin Köber, Nikolaos Gkasimpagiazov (79. Jan Krettek), Leo Edenhofer, Georg Jungkunz, Leon Müller-Wiesen (62. Lukas Kretzschmar), Yasin Yilmaz (83. Björn Jost), Noah Semmler (88. Noah Rehm), Lennard Jung, Florian Schmid (89. Florian Weber) - Trainer: Andreas Pummer

TSV Kottern: Antonio Mormone, Marco Miller, Samuel Barth, Lukas Ender, Roland Fichtl, Marco Schad, Efe Özcan (77. Fabian Günes), Maximilian Bär, Christopher Duchardt (81. Güner Atakan), Kevin Haug (70. Sven Kopp), Achim Speiser (60. Noah Hackenschmidt) - Trainer: Andreas Maier

Schiedsrichter: Dominik Zuszek (Wolfratshausen) - Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Noah Semmler (24.), 2:0 Lukas Kretzschmar (70.), 3:0 Florian Schmid (73. Foulelfmeter)