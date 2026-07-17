Bayernliga Süd LIVE: 60 II dreht das Spiel - Faßmann netzt zum 2:1

Die Zweitvertretung des TSV 1860 München empfängt in der ersten Partie der neuen Spielzeit den TuS Geretsried. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker.
Der SV Erlbach hat die SpVgg Hankofen-Hailing mit 3:0 geschlagen. Quasi pünktlich mit dem Pausenpfiff schoss Levin Ramstetter die Führung für die Erlbacher. Nach dem Seitenwechsel gab es für die 1537 Zuschauer wieder lange keine Tore zu sehen, doch in der 85. Minute erhöhte dann der eingewechselte Ex-Hachinger Thomas Winklbauer auf 2:0. In der Nachspielzeit traf der ebenfalls im Spielverlauf eingewechselte Luis Dafinger dann noch zum 3:0 für den SV Erlbach.
SV Erlbach – SpVgg Hankofen-Hailing 3:0
SV Erlbach: Egon Weber, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner (75. Lukas Adamhuber), Yannik Seils (84. Pascal Linhart), Christoph Schulz, Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier, Milos Lukic, Levin Ramstetter, Tobias Duxner (46. Luis Dafinger), Leonhard Thiel (68. Thomas Winklbauer) - Trainer: Lukas Lechner - Trainer: Johann Grabmeier
SpVgg Hankofen-Hailing: Sebastian Maier, Lennard Stockinger, Simon Pichlmeier, Alexander Nittnaus, Benedikt Troffer (86. David Schneider), Brian Wagner (91. Matthias Mittig), Lukas Käufl, Baran Berk (63. Tobias Gayring), Michael Lummer (84. Fabian Hanula), Tobias Lermer, Daniel Zormeier (63. Marco Stefandl) - Trainer: Tobias Beck
Schiedsrichter: Johannes Wagner (Ingolstadt) - Zuschauer: 1537
Tore: 1:0 Levin Ramstetter (45.), 2:0 Thomas Winklbauer (85.), 3:0 Luis Dafinger (90.+3)