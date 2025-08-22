Bayernliga Süd LIVE: 1860 II zu Gast in Pipinsried

In der Bayernliga Süd steht der 7. Spieltag an. Am heutigen Freitag ist die Zweitvertretung des TSV 1860 München beim FC Pipinsried zu Gast. Des Weiteren treffen der FC Sportfreunde Schwaig auf den SV Heimstetten. Die dritte Begegnung des Abends findet zwischen dem SV Erlbach und dem TSV Landsberg statt.