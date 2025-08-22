 2025-08-21T14:07:42.707Z

Der FC Pipinsried trifft heute auf 1860 II.
Der FC Pipinsried trifft heute auf 1860 II. – Foto: Charly Becherer

Bayernliga Süd LIVE: 1860 II führt in Pipinsried

7. Spieltag in der Bayernliga Süd

In der Bayernliga Süd steht der 7. Spieltag an. Am heutigen Freitag ist die Zweitvertretung des TSV 1860 München beim FC Pipinsried zu Gast. Des Weiteren treffen der FC Sportfreunde Schwaig auf den SV Heimstetten. Die dritte Begegnung des Abends findet zwischen dem SV Erlbach und dem TSV Landsberg statt.

Spiele am Freitag:

Heute, 18:15 Uhr
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
0
2

Heute, 19:30 Uhr
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
0
1

Heute, 19:30 Uhr
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
0
0

Spiele am Samstag:

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
15:00

