Bayernliga Süd: Klose findet Leone – 1860 II gewinnt erneut in Giesing

Die zehn Spiele andauernde Niederlagenserie von Türkgücü München ist gebrochen – trotz schwieriger Umstände. Bereits nach wenigen Sekunden klingelte es im Münchner Gehäuse, als Omelanowski einen Fehler in der Türkgücü-Abwehr eiskalt ausnutzte. Die Antwort der Münchner folgte knapp 25 Minuten später. Edis Redzic vollendete eine gute Kombination zum Ausgleich.

In der zweiten Hälfte musste Türkgücü ordentlich dagegenhalten, weil Kirchanschöring die Schlagzahl erhöhte, doch Lobendank und Schwarz vergaben jeweils. In der 64. Minute geriet der Regionalliga-Absteiger zudem unter Druck, weil Radonjic nach hartem Einsteigen die Rote Karte (64.) sah. Kirchanschöring hatte weiter gute Möglichkeiten, doch auch Celani hatte die Chance zur Führung (76.). Am Ende blieb es beim 1:1.

SV Kirchanschöring – Türkgücü München 1:1

SV Kirchanschöring: Egon Weber, Luca Obirei, Thorsten Nicklas, Elias Huber, David Rosenstatter, Christoph Dinkelbach, David Lobendank (70. Dennis Hrvoic), Maximilian Reiter (55. Dominik Auerhammer), Manuel Omelanowsky (85. Matteo van de Wiel), Jonas Kronbichler, Samuel Schwarz (80. Fikret Jahic) - Spielertrainer: Christoph Dinkelbach - Trainer: Thomas Leberfinger

Türkgücü München: Felix Thiel, Dominik Kurija, Mhammed Sanawar, Marcello Ljubicic, Tunahan Reis, Fernando Herodes (66. Rodriguez Fantozzi), Ivan Martinovic, Edis Redzic, Mert Sahin (92. Yasin Saglam), Fatjon Celani (93. Migjen Kabashi), Matija Radonjic - Trainer: Rainer Elfinger

Schiedsrichter: Leonhard Burghartswieser (Drachselsried) - Zuschauer: 494

Tore: 1:0 Manuel Omelanowsky (1.), 1:1 Tunahan Reis (26.)

Rot: Matija Radonjic (64./Türkgücü München/Grobes Foulspiel)