Bayernliga Süd: Klose findet Leone – 1860 II gewinnt erneut in Giesing

In der Bayernliga Süd hagelte es Spielabsagen in Geretsried, Landsberg und in Ismaning. Um 14 Uhr folgten zwei Remis: Kirchanschöring und Türkgücü München sowie Nördlingen und Schwaig teilten sich die Punkte. Eine Stunde später fertigte der SV Erlbach Türkspor Augsburg klar ab. Am Abend trifft 1860 München II auf Heimstetten. Der 20. Spieltag auf einen Blick.
Alle Spielabsagen der Top-Ligen in Bayern auf einen Blick.
Die zehn Spiele andauernde Niederlagenserie von Türkgücü München ist gebrochen – trotz schwieriger Umstände. Bereits nach wenigen Sekunden klingelte es im Münchner Gehäuse, als Omelanowski einen Fehler in der Türkgücü-Abwehr eiskalt ausnutzte. Die Antwort der Münchner folgte knapp 25 Minuten später. Edis Redzic vollendete eine gute Kombination zum Ausgleich.
In der zweiten Hälfte musste Türkgücü ordentlich dagegenhalten, weil Kirchanschöring die Schlagzahl erhöhte, doch Lobendank und Schwarz vergaben jeweils. In der 64. Minute geriet der Regionalliga-Absteiger zudem unter Druck, weil Radonjic nach hartem Einsteigen die Rote Karte (64.) sah. Kirchanschöring hatte weiter gute Möglichkeiten, doch auch Celani hatte die Chance zur Führung (76.). Am Ende blieb es beim 1:1.
SV Kirchanschöring – Türkgücü München 1:1
SV Kirchanschöring: Egon Weber, Luca Obirei, Thorsten Nicklas, Elias Huber, David Rosenstatter, Christoph Dinkelbach, David Lobendank (70. Dennis Hrvoic), Maximilian Reiter (55. Dominik Auerhammer), Manuel Omelanowsky (85. Matteo van de Wiel), Jonas Kronbichler, Samuel Schwarz (80. Fikret Jahic) - Spielertrainer: Christoph Dinkelbach - Trainer: Thomas Leberfinger
Türkgücü München: Felix Thiel, Dominik Kurija, Mhammed Sanawar, Marcello Ljubicic, Tunahan Reis, Fernando Herodes (66. Rodriguez Fantozzi), Ivan Martinovic, Edis Redzic, Mert Sahin (92. Yasin Saglam), Fatjon Celani (93. Migjen Kabashi), Matija Radonjic - Trainer: Rainer Elfinger
Schiedsrichter: Leonhard Burghartswieser (Drachselsried) - Zuschauer: 494
Tore: 1:0 Manuel Omelanowsky (1.), 1:1 Tunahan Reis (26.)
Rot: Matija Radonjic (64./Türkgücü München/Grobes Foulspiel)
Schwaig entführt trotz Rückstand einen Zähler aus Nördlingen. Der Aufsteiger ging auswärts früh durch Ascher in Front (33.), musste sogleich aber den Ausgleich durch Szabo (37.) hinnehmen. In der zweiten Hälfte ein umgedrehtes Bild: Diesmal ging Nördlingen durch Schröter (59.) in Führung, doch Hofmaier gelang fast postwendend der Ausgleich (61.). Weitere Tore fielen nicht mehr, weshalb es beim 2:2 blieb. Die Sportfreunde stehen damit nach 19 gespielten Spielen auf Rang neun, während Nördlingen Tabellensiebter bleibt.
TSV Nördlingen – FC Sportfreunde Schwaig 2:2
TSV Nördlingen: Daniel Martin, Nico Schmidt, Jens Schüler, Thomas Schmid, Mario Szabo, Manuel Meyer, Mario Taglieber, Patrick Högg (72. Julian Bosch), Bernd Rathgeber, Alexander Schröter, Simon Gruber - Trainer: Daniel Kerscher
FC Sportfreunde Schwaig: Leon Markert, Tobias Jell (86. Mathias Leiber), Johannes Empl, Sebastian Hofmaier, Philipp Gau (89. Linus Hesch), Vincent Sommer (88. Tim Schels), Florian Pflügler, Robert Rohrhirsch, Raffael Ascher, Leon Roth (82. Noah Brill), Felix Günzel (68. James Timbana) - Trainer: Christian Donbeck
Schiedsrichter: Andreas Dinger (Bischofsgrün) - Zuschauer: 350
Tore: 0:1 Raffael Ascher (33.), 1:1 Mario Szabo (37.), 2:1 Alexander Schröter (59.), 2:2 Sebastian Hofmaier (61.)
Kantersieg des SVE im Holzland vor fast 250 Fans: Zuhause erwischte die Mannschaft von Lukas Lechner gegen Türkspor Augsburg einen Traumstart. Obermeier (4.) und Thiel (15.) stellten schnell auf 2:0. Kurz vor der Pause besorgte Ex-1860-Verteidiger Seils sogar das 3:0. In der zweiten Pause machte Erlbach spätestens in der 68. Minute den Deckel drauf, als Duxner das 4:0 besorgte. Erlbach klettert dank des Dreiers auf Rang vier und verkürzt den Rückstand auf Landsberg auf zwei Zähler. Augsburg bleibt mit zwölf Punkten auf einem Abstiegsrelegationsplatz.
SV Erlbach – Türkspor Augsburg 4:0
SV Erlbach: Lorenz Becherer, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner (71. Manasse Francisco), Yannik Seils, Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier, Milos Lukic (66. Samuel Zwislsperger), Levin Ramstetter (60. David Vogl), Tobias Duxner (80. Florian Wiedl), Leonhard Thiel (76. Pascal Dirnaichner) - Trainer: Lukas Lechner - Trainer: Johann Grabmeier
Türkspor Augsburg: Michael Loroff, Berkan Aydin, Engjell Havolli, Yunus Erdal, Tobias Ullmann, Dominik Krachtus, Mert Akkurt, Javin Bolte (87. Valdrin Katana), Meriton Vrenezi, Ibrahim Capar (63. Burak Uludag), Harouna Boubacar (75. Ardian Bashota) - Trainer: Servet Bozdag
Schiedsrichter: Marcel Klein (Eching) - Zuschauer: 228
Tore: 1:0 Christopher Obermeier (4.), 2:0 Leonhard Thiel (15.), 3:0 Yannik Seils (45.+2), 4:0 Tobias Duxner (68.)
Im letzten Heimspiel des TSV 1860 München II empfingen die Junglöwen den SV Heimstetten. Die Löwen starteten zunächst stark ins Spiel, ehe ab der 20. Minute die Partie abflachte. Von beiden Seiten kamen keine Torchancen mehr, bis Porta die Junglöwen per Kopf in Führung brachte (24.).
Mit dem Zwischenstand von 1:0 verabschieden sich beide in die Pause. Leone erhöhte nach 74 Minuten auf 2:0 durch eine Flanke von Klose. Zum Schluss dreht Heimstetten nochmal auf, den Anschlusstreffer erzielten die Heimstetter nicht mehr.
TSV 1860 München II – SV Heimstetten 2:0
TSV 1860 München II: Stefan Musa, Justin Thönig, Max Jägerbauer (63. Matthias Roithmayr), Alexander Benede Aquayo, Finn Fuchs, Benedikt Hoppe, Raphael Wach (71. Brahim Moumou), Damjan Dordan, Cristian Leone (86. Lucas Grancay), Noah Klose (80. Arin Garza), Sandro Porta (46. Luis Pereira de Azambuja) - Trainer: Alper Kayabunar
SV Heimstetten: Yannick Poyda, Quentin Kehl (60. David Leitl), Fabian Cavadias, Ikenna Ezeala, Yannick Günzel (86. Cedric Ildas), Rene Rüther, Dennis Polat (82. Emil Titze), Vitus Vochatzer, Lukas Riglewski, Dominique Girtler, Yamin H-Wold - Trainer: Sarah Romert
Schiedsrichter: Julian Perl (Pullach i. Isartal) - Zuschauer: 160
Tore: 1:0 Sandro Porta (24.), 2:0 Cristian Leone (74.)