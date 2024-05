Bayernliga Süd – Kirchheimer SC chancenlos gegen TSV Rain/Lech

Beim letzten Mal musste die Begegnung zwischen dem TSV Rain/Lech und dem Kirchheimer SC wegen einer ausgefallenen Flutlichtanlage abgebrochen werden. Im zweiten Anlauf schlägt der TSV das Schlusslicht souverän. Das Nachholspiel des 29. Spieltags der Bayernliga Süd in der Übersicht.

Nachholspiel am Mittwoch:

Der Kirchheimer SC braucht dringen jeden Punkt, wenn der Klassenerhalt noch irgendwie erreicht werden soll. Gegen den TSV Rain/Lech war heute aber nichts zu holen. In der 33. Minute brachte Jannik Schuster den TSV auf die Siegerstraße, kurz nach der Pause erhöhte Michael Senger auf 2:0. Auch in der Folge hatte Rain/Lech noch einige gute Gelegenheiten, während Kirchheim kaum gefährlich werden konnte. Somit blieb es beim 0:2 aus Kirchheimer Sicht, die damit so gut wie abgestiegen sind.

Kirchheimer SC – TSV Rain/Lech 0:2

Schiedsrichter: Fischer (Ebermannsdorf) - Zuschauer: 160

Tore: 0:1 Schuster (33.), 0:2 Senger (49. Handelfmeter)

Gelb-Rot: Prgomet (91./Kirchheimer SC/)