Bayernliga Süd: Karger-Hattrick in Erlbach – SVK siegt deutlich

Der 17. Spieltag in der Bayernliga Süd läuft. Am Freitagabend konnten Pipinsried, Kirchanschöring und Heimstetten Siege feiern.
Spiele am Freitag
Der FC Pipinsried gastierte zum Verfolgerduell in Erlbach und konnte einen wichtigen Dreier feiern. Der Mann des Spiels war Ex-1860-Spieler Nico Karger, der drei Tore erzielte. Den Führungstreffer erzielten aber die Hausherren. Maximilian Sammereier erzielte das frühe 1:0 (1.).
Die Antwort der Gäste stimmte aber und Nico Karger glich wenig später aus (10.). Karger war es auch, der Pipinsried noch vor der Pause mit 2:1 in Führung brachte (42.). Per Elfmeter erhöhte der Ex-Löwe sogar auf 3:1 (64.), wovon sich Erlbach nicht mehr erholen konnte.
SV Erlbach – FC Pipinsried 1:3
SV Erlbach: Lorenz Becherer, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner (67. Michael Winter), Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier, Florian Wiedl (74. Samuel Zwislsperger), Milos Lukic (59. Yannik Seils), Levin Ramstetter (59. David Vogl), Tobias Duxner (82. Pascal Dirnaichner), Leonhard Thiel - Trainer: Lukas Lechner - Trainer: Johann Grabmeier
FC Pipinsried: Dominik Bals, Sebastian Keßler, Angelo Mayer, Alexander Lungwitz, Felix Popp, Tobias Schröck (50. Pablo Rodriguez Benitez), Mario Götzendörfer (89. Jaroud Kanze), Nico Karger (83. Nenad Petkovic), Florian Gebert, Valdrin Konjuhi (94. Dominik Neisser), Kubilay Celik (59. Fabian Benko) - Trainer: Roman Langer
Schiedsrichter: Maximilian Prechtl (Tittling) - Zuschauer: 411
Tore: 1:0 Maximilian Sammereier (1. Foulelfmeter), 1:1 Nico Karger (10.), 1:2 Nico Karger (42.), 1:3 Nico Karger (64. Foulelfmeter)
Klare Angelegenheit in Kirchanschöring. Gegen den Aufsteiger aus Schwaig gewann der SVK mit 5:1. David Lobendank und Jonas Kronbichler trugen jeweil einen Doppelpack zum klaren Heimerfolg bei. Lobendank erzielte das frühe 1:0 (9.).
Noch vor der Pause folgte der Doppelschlag durch Kornbichler (35.) und Lobendank (38.) In den zweiten 45 Minuten machte Kirchanschöring den Deckel drauf. Erst erhöhte Elias Huber auf 4:0 (47.), dann erzielte Kronbichler sogar das 5:0 (55.). Für den Ehrentreffer sorgte Raffael Ascher vom Punkt (84.).
SV Kirchanschöring – FC Sportfreunde Schwaig 5:1
SV Kirchanschöring: Egon Weber, Luca Obirei, Thorsten Nicklas (74. Andreas Krämer), Elias Huber, Dominik Auerhammer, David Rosenstatter, Christoph Dinkelbach, David Lobendank, Jonas Kronbichler (68. Dennis Hrvoic), Samuel Schwarz (61. Sebastian Dengel), Fikret Jahic (61. Matteo van de Wiel) - Spielertrainer: Christoph Dinkelbach - Trainer: Thomas Leberfinger
FC Sportfreunde Schwaig: Maximilian Huber, Sebastian Hofmaier, Mathias Leiber (58. Johannes Empl), Noah Brill (52. Tobias Jell), Linus Hesch (70. Philipp Gau), Vincent Sommer (52. James Timbana), Florian Pflügler, Robert Rohrhirsch, Raffael Ascher, Leon Roth, Felix Günzel (52. Daniel Gaedke) - Trainer: Christian Donbeck
Schiedsrichter: Sebastian Stadlmayr (Donaumünster) - Zuschauer: 428
Tore: 1:0 David Lobendank (9.), 2:0 Jonas Kronbichler (35.), 3:0 David Lobendank (38.), 4:0 Elias Huber (47.), 5:0 Jonas Kronbichler (55.), 5:1 Raffael Ascher (84.)
Der SV Heimstetten feiert einen klaren Auswärtssieg in Hauzenberg. Die Partie endete 3:0 aus Sicht der Gäste. Ein Foulelfmeter brachte den SVH auf die Siegerstraße. Lukas Riglewski erzielte das 1:0 (21.).
Noch vor der Pause legte Heimstetten nach. David Leitl erhöhte auf 2:0 (44.). Direkt nach Wiederanpfiff verschoss Riglewski seinen zweiten Versuch aus elf Metern, in der Schlussphase machte aber Yamin H-Wold den Deckel drauf und stellte auf den 3:0-Endstand (85.).
FC Sturm Hauzenberg – SV Heimstetten 0:3
FC Sturm Hauzenberg: Christoph Obermüller, Fabian Gastinger, Eralb Sinani, Alexander Kretz (59. Fabian Wiesmaier) (64. Fabian Wiesmaier), Niklas Heininger, Luca Canales Uhrmann, Fabian Reischl (46. Manuel Mader), Florian Seibold, Johannes Stingl (46. Philipp Michl), Hannes Hobelsberger (46. Christoph Traxinger), Bastian Schmid (82. Dominik Manzenberger) - Trainer: Alexander Geiger - Trainer: Dominik Schwarz
SV Heimstetten: Fabian Scherger, Quentin Kehl, Fabian Cavadias, Yannick Günzel, Sebastian Gebhart (66. Emil Titze), Rene Rüther, Dennis Polat, Vitus Vochatzer, David Leitl (59. Luka Arslan), Lukas Riglewski, Yamin H-Wold (88. Benedict Fink) - Trainer: Sarah Romert
Schiedsrichter: Ilirjan Morina (Landau/Isar) - Zuschauer: 210
Tore: 0:1 Lukas Riglewski (21. Foulelfmeter), 0:2 David Leitl (44.), 0:3 Yamin H-Wold (85.)
Besondere Vorkommnisse: Lukas Riglewski (SV Heimstetten) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (46.).
Spiele am Samstag
Spiel am Sonntag