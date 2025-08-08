Bayernliga Süd: FCD geht beim SVK unter – Nächste Türkgücü-Pleite

Zum Auftakt des 4. Spieltags in der Bayernliga Süd triumphieren die Sportfreunde Schwaig auch beim FC Ismaning und holen sich den dritten Sieg in Folge. Landsberg und Kirchanschöring freuen sich über klare Heimsiege. Pipinsried schlägt Aufsteiger Hauzenberg klar. Geretsried feiert Heimsieg gegen Heimstetten. Die Spiele in der Übersicht.

Der TuS Geretsried feiert gegen den SV Heimstetten den zweiten Dreier in Folge! Im heimischen Isaraustadion brachte Tyrone Prepeluh die Hausherren in der 37. Minute in Führung, mit der es in die Pause ging. Rund zehn Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Geretsried dann sogar. SVH-Verteidiger Fabian Cavadias traf ins eigene Tor (56.). Die Antwort der Gäste ließ bis in die Schlussphase auf sich warten. Erst in der 84. Minute stellte Lukas Riglewski den Anschluss her. Für mehr reichte es aus Sicht der Gäste in den Schlussminuten dann aber nicht mehr. Aufsteiger Geretsried bleibt so auch im dritten Bayernliga-Spiel ungeschlagen. Heimstetten wartet weiter auf einen Sieg.

Nach dem Pokalkracher am Dienstag gegen den FC Ingolstadt kehrte Schwaig am Freitag wieder in den Ligaalltag zurück. Dabei war der Aufsteiger beim FC Ismaning zu Gast. Nach einer torlosen ersten Hälfte schwächten sich die Hausherren nach der Pause selbst. Alton Maxhuni sah in der 53. Minute die Rote Karte. Somit musste der FCI die letzten knapp 37 Minuten in Unterzahl absolvieren. In der 67. Minute bekamen die Ismaninger in Unterzahl dann sogar einen Elfmeter – und verschossen. So kam es in der 87. Minute, wie es kommen musste. Schwaig ging durch Mittelfeldmotor Tim Schels in Führung. Diese hielt auch in den letzten Minuten. So holen die Schwaiger den dritten Sieg in Folge und können sich über einen überragenden Saisonstart freuen. Ismaning hat drei Punkte.

Nächste klare Niederlage für Türkgücü München. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga müssen die Münchner beim TSV Landsberg bereits die dritte Niederlage im dritten Saisonspiel hinnehmen. Dabei ging es bereits schlecht los für das Team von Slaven Skeledzic. Die Hausherren gingen früh durch Tore von Tiziano Mulas (7.) und Moritz Ruprecht (18.) in Führung. Direkt nach dem Seitenwechsel schnürte Mulas dann den Doppelpack und stellte klare Verhältnisse in Landsberg her. Sein Treffer zum 3:0 war gleichbedeutend mit dem Endstand. So grüßt Landsberg nach vier Spieltagen mit zehn Punkten von der Tabellenspitze. Türkgücü steht mit drei Niederlagen aus drei Spielen und 0:10 Toren mit dem Rücken zur Wand.

Der SV Kirchanschöring hatte nach dem 6:0-Sieg gegen Türkgücü München aus der Vorwoche eine Menge Rückenwind für das Heimspiel gegen den FC Deisenhofen mitgenommen. Das machte sich gleich in der Anfangsphase bemerkbar. Samuel Schwarz schnürte einen Doppelpack (13., 26.). In der 35. Minute sorgte Dominik Auerhammer mit einem direkten Freistoß aus der eigenen Hälfte für klare Verhältnisse und bescherte den 567 Zuschauern ein echtes Highlight. Bis in die Schlussphase passierte dann nicht mehr viel, ehe der eingewechselte Dennis Hrvoic noch einen Treffer drauflegte (75.) Paul Schemat betrieb in der ersten Minute der Nachspielzeit dann noch Ergebniskosmetik und erzielte den Ehrentreffer für die Gäste. Kirchanschöring hat somit nach vier Spielen acht Punkte auf dem Konto und ist erstmal Dritter, Deisenhofen steht mit vier Punkten aktuell auf dem zehnten Platz. SV Kirchanschöring – FC Deisenhofen 4:1

SV Kirchanschöring: Egon Weber, Thorsten Nicklas (85. Fikret Jahic), Elias Huber, Dominik Auerhammer, David Rosenstatter, Christoph Dinkelbach (64. Luca Obirei), David Lobendank, Maximilian Reiter (46. Matteo van de Wiel), Nick Schreiber (64. Dennis Hrvoic), Manuel Omelanowsky, Samuel Schwarz (81. Jonas Kronbichler)

FC Deisenhofen: Maximilian Obermeier, Tobias Nickl (77. Leo Edenhofer), Valentin Köber, Nikolaos Gkasimpagiazov, Georg Jungkunz (36. Jan Krettek), Leon Müller-Wiesen (58. Yasin Yilmaz), Noah Semmler (77. Dennis Yimez), Lennard Jung, Paul Schemat, Lukas Kretzschmar (58. Jakob Lippmann), Florian Schmid

Tore: 1:0 Samuel Schwarz (13.), 2:0 Samuel Schwarz (26.), 3:0 Dominik Auerhammer (35.), 4:0 Dennis Hrvoic (75.), 4:1 Paul Schemat (90.)

Die Reserve des TSV 1860 München triumphiert gegen Aufsteiger Gundelfingen. Das einzige Tor des Tages erzielte Christian Leone in der 28. Minute. Ab der 37. Minuten waren die Löwen wegen einer Roten Karte gegen die Gäste in Überzahl. In der Nachspielzeit sah dann auch 1860-Youngster Lasse Faßmann wegen einer Notbremse die Rote Karte. So bleiben die Junglöwen nach drei Partien weiter ungeschlagen und nehmen Angriff auf die Spitzenplätze der Bayernliga Süd. TSV 1860 München II – FC Gundelfingen 1:0

TSV 1860 München II: Stefan Musa, Alexander Benede Aquayo, Finn Fuchs (71. Luis Pereira de Azambuja), Lasse Faßmann, Benedikt Hoppe, Xaver Kiefersauer, Damjan Dordan (60. Arin Garza), Samuel Althaus, Cristian Leone (71. Justin Thönig), Noah Klose (89. Lucas Grancay), Sandro Porta (78. Raphael Wach)

FC Gundelfingen: Tobias Werdich, Jan-Luca Fink, David Anzenhofer, Dario Nikolic (84. Nico Frisch), Kevin Lochbrunner, Niklas Fink, Leon Sailer, Yannick Maurer (84. Janik Noller), Samuel Seibold (55. Jeremias Seibold), Simon Achatz, Mehmet Ali Fidan (66. David Spizert)

Tore: 1:0 Cristian Leone (28.)

Rot: Niklas Fink (37./FC Gundelfingen/grobes Foul)

Rot: Lasse Faßmann (90./TSV 1860 München II/Notbremse)

Im Duell zwischen dem SV Erlbach und dem TSV Kottern fielen keine Tore. Somit bleibt Erlbach nach vier Spielen weiter ungeschlagen und ist aktuell auf Platz vier. Kottern ist mit vier Punkten aktuell auf dem elften Platz.