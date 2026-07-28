Bayernliga Süd: FC Schwaig schießt Aufsteiger TSV 1880 Wasserburg ab

Im Nachholspiel des 1. Spieltags der Bayernliga Süd gab es für den TSV 1880 Wasserburg nichts zu holen. Schwaig sicherte sich den Dreier. Das Spiel im Liveticker.
Der TSV Wasserburg stolpert weiter zu Beginn der Bayernliga-Saison. Die Aufsteiger aus der Landesliga Südost mussten gegen den FC Schwaig ein 1:5 hinnehmen. Top-Torjäger Raffael Ascher brachte die Schwaiger bereits in der 5. Minute auf die Siegerstraße, Robert Rohrhirsch steuerte direkt das 2:0 hinterher (7.). Nach einer knappen halben Stunde gelang Tim Schels das 3:0 (29.), ehe Rohrhirsch noch vor der Halbzeit (45.) sein zweiter Treffer gelang. Nach dem Seitenwechsel gab es dann noch die 5:0-Führung durch Leon Roth. Wasserburg konnte in der zweiten Halbzeit nur noch ein wenig Schadensbegrenzung betreiben. In der 74. Minute verwandelte Janik Vieregg einen Foulelfmeter für die Gäste-Elf.
FC Sportfreunde Schwaig – TSV 1880 Wasserburg 5:1
FC Sportfreunde Schwaig: Moritz Knauf, Tobias Jell (58. Linus Hesch), Sebastian Hofmaier, Sebastian Gebhart (57. Lennox Gürsoy), Vincent Sommer, Tim Schels, Fabio Groß, Robert Rohrhirsch (71. Kenan Bajramovic), Fabian Streibl, Raffael Ascher (78. James Timbana), Leon Roth (57. Philipp Gau) - Trainer: Christian Donbeck
TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Maximilian Biegel, Simon Fischer, Leon Simeth, Jaume Rubio Gonzalez, Leander Haunolder (71. Florian Pollak), Dominik Köck, Florian Grundner (88. Maximilian Pichler), Robin Ungerath (58. Daniel Kononenko), Thomas Voglmaier (58. Bruno Ferreira Goncalves), Vinzenz Egger (58. Janik Vieregg) - Trainer: Florian Heller
Schiedsrichter: Simon Küblböck (Untergriesbach) - Zuschauer: 453
Tore: 1:0 Raffael Ascher (5.), 2:0 Robert Rohrhirsch (7.), 3:0 Tim Schels (29.), 4:0 Robert Rohrhirsch (45.), 5:0 Leon Roth (51.), 5:1 Janik Vieregg (74. Foulelfmeter)