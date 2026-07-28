Bayernliga Süd: FC Schwaig schießt Aufsteiger TSV 1880 Wasserburg ab

Der TSV Wasserburg stolpert weiter zu Beginn der Bayernliga-Saison. Die Aufsteiger aus der Landesliga Südost mussten gegen den FC Schwaig ein 1:5 hinnehmen. Top-Torjäger Raffael Ascher brachte die Schwaiger bereits in der 5. Minute auf die Siegerstraße, Robert Rohrhirsch steuerte direkt das 2:0 hinterher (7.). Nach einer knappen halben Stunde gelang Tim Schels das 3:0 (29.), ehe Rohrhirsch noch vor der Halbzeit (45.) sein zweiter Treffer gelang. Nach dem Seitenwechsel gab es dann noch die 5:0-Führung durch Leon Roth. Wasserburg konnte in der zweiten Halbzeit nur noch ein wenig Schadensbegrenzung betreiben. In der 74. Minute verwandelte Janik Vieregg einen Foulelfmeter für die Gäste-Elf.