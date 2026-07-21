Bayernliga Süd: Ex-Bayern-Profi erlöst Pipinsried – 1860 startet gut 1. Spieltag der Bayernliga Süd von Sarah Georgi · Heute, 20:35 Uhr · 0 Leser

Die Pipinsrieder durften am Dienstag jubeln. – Foto: Tobias Vierlinger

Am Dienstag wurden drei Partien der Saisoneröffnung in der Bayernliga Süd nachgeholt. Rosenheim empfing den SV Schalding-Heining aus Niederbayern, die Pfaffenhofener waren in ihrer Premiere beim FC Ismaning gefordert und die Pipinsrieder duellierten sich mit dem SV Heimstetten. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker:

Spiele am Dienstag:

Vor knapp 500 Zuschauern lieferten sich der TSV 1860 Rosenheim und der SV Schalding-Heining ein Duell, in dem die Tore vor allem zu den wichtigen Zeitpunkten fielen. Den ersten Treffer des Nachmittags erzielte Edis Muhameti in der 38. Minute und brachte die Gastgeber damit in Front. Lange konnte Rosenheim die Führung allerdings nicht behaupten. Noch vor dem Pausenpfiff stellte Thomas Flieher mit dem 1:1 wieder auf Null.

Nach dem Seitenwechsel drehte Schalding dann die Partie. Markus Gallmaier traf in der 66. Minute zur erstmaligen Führung der Gäste und brachte seine Mannschaft auf Siegeskurs. Rosenheim gab sich jedoch nicht geschlagen und blieb bis in die Schlussphase hinein im Spiel. Sechs Minuten vor dem Ende war Edon Xhelili zur Stelle und sorgte mit seinem Treffer für das 2:2. Dabei blieb es schließlich, sodass beide Mannschaften nach einem wechselhaften Spielverlauf im ersten Saisonspiel die Punkte teilten. TSV 1860 Rosenheim – SV Schalding-Heining 2:2

TSV 1860 Rosenheim: Jaro Gleißenberger, Steven Khong-In, Laurin Fürmeier (71. Christoph Hilger), Deniz Ünal (34. Edon Xhelili), Marcel Martens, Audai Elghatous, Zaeem Syed, Leon Tutic (71. Michael Summerer), Marlon Gangloff (52. Liam Markulin), Edis Muhameti, Noah Markulin (80. Leonardo Papapicco) - Trainer: Wolfgang Schellenberg

SV Schalding-Heining: Marius Herzig, Maximilian Moser, Christoph Szili, Quirin Stiglbauer (70. Volodymyr Danylenko), Niklas Heininger, Elion Haxhosaj (85. Michel Schiedermair), Laban Saeed, Thomas Flieher, Jonas Hoffmann (46. Daniel Zillner), Markus Gallmaier (90. Adrian Böck), Fabian Schnabel - Trainer: Heiko Schwarz

Schiedsrichter: Maximilian Riedel (Horgau) - Zuschauer: 491

Tore: 1:0 Edis Muhameti (38.), 1:1 Thomas Flieher (43.), 1:2 Markus Gallmaier (66.), 2:2 Edon Xhelili (84.)

Einen Sieger gab es am Dienstag in Ismaning nicht zu sehen. Zwischen dem FCI und dem FSV Pfaffenhofen/Ilm entwickelte sich eine Partie, in der beide Mannschaften zwar um den entscheidenden Moment rangen, dieser jedoch letztlich ausblieb. Über die gesamten 90 Minuten hinweg fanden weder die Gastgeber noch die Gäste den Weg zum ersten Treffer des Abends. Am Ende steht somit ein tor- und trostloses 0:0, bei dem sich keine der beiden Mannschaften den entscheidenden Vorteil verschaffen konnte. Beide Teams müssen demnach zu Saisonbeginn sich mit einem Punkt begnügen. FC Ismaning – FSV Pfaffenhofen/Ilm 0:0

FC Ismaning: Lorenz Becherer, Daniel Weber, Dominik Krizanac, Gianluca Wild, Jeremie Zehetbauer, Siegfried Kübler (79. Dickson Ndukwu), Philip Kuhn, Leon Rexhaj, Javin Bolte, Artin Shamolli (68. Philippe Beij), Alessandro Cazorla (60. Serhii Shcherbyna) - Trainer: Xhevat Muriqi

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Yasin Keskin (53. Maurice Untersänger), Daniel Zanker, Thomas Rausch, Simon Berger, Michael Senger, Jonas Redl (90. Matthias Weinzierl), Simon Heigl (60. Paul Starzer), Alexander Lungwitz, Luka Brudtloff (58. Sebastian Waas), Stefan Liebler (71. Dominik Binder) - Spielertrainer: Daniel Zanker - spielender Co-Trainer: Thomas Rausch - Trainer: Ludwig Dietrich

Schiedsrichter: Tim Grunert (Mallersdorf-Pfaffenberg) - Zuschauer: 325

Tore: keine Tore

Fünf Tore, mehrere Wendungen und ein spätes Happy End für den FC Pipinsried: Die Zuschauer bekamen beim Duell mit dem SV Heimstetten einiges geboten. Zunächst erwischten die Gäste den besseren Start, als Lukas Riglewski bereits nach 16 Minuten zum 1:0 verwandelte. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Alexander Seifert stellte in der 24. Minute den Ausgleich her und brachte Pipinsried zurück in die Partie. Noch vor der Pause schlug Heimstetten aber erneut zu und ging durch David Leitl in der 35. Minute wieder in Führung. Doch auch dieser Vorsprung hatte nicht bis zum Schlusspfiff Bestand. Florian Gebert sorgte nach einer Stunde für das 2:2 und stellte die Begegnung wieder auf Anfang. Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, setzte der ehemalige Bayernspieler Patrick Weihrauch den entscheidenden Akzent. Sein Treffer in der 83. Minute besiegelte den 3:2-Erfolg des FC Pipinsried und vollendete die Aufholjagd der Gastgeber. FC Pipinsried – SV Heimstetten 3:2

FC Pipinsried: Enrique Bösl, Sebastian Keßler, Benjamin Krist, Max Dombrowka, Tobias Reithmeir, Tobias Reichl, Maximilian Haas (61. Patrick Weihrauch), Matthias Roithmayr (62. David Anyaonu), Florian Gebert (90. Lysander Weiß), Jaroud Kanze (90. Tobias Ullmann), Alexander Seifert (61. Nenad Petkovic) - Trainer: Roman Langer - spielender Co-Trainer: Mario Götzendörfer - Co-Trainer: Victor Medeleanu

SV Heimstetten: Fabian Scherger, Quentin Kehl (86. Felix Goebl), Yannick Günzel, Rene Rüther, Moritz May, Lukas Riglewski, Daniel Steimel, Dennis Polat (67. Emil Titze), Dominique Girtler, David Leitl (46. Severin Müller), Pirmin Lindner (67. Nicolas Weng) - Trainer: Sarah Romert - Co-Trainer: Niklas Eberhardt - spielender Co-Trainer: Lukas Riglewski

Schiedsrichter: Maximilian Hafeneder (Holzkirchen) - Zuschauer: 289

Tore: 0:1 Lukas Riglewski (16.), 1:1 Alexander Seifert (24.), 1:2 David Leitl (35.), 2:2 Florian Gebert (60.), 3:2 Patrick Weihrauch (83.) Spiele am Samstag:

Die Saison der Bayernliga Süd ist noch keine 48 Stunden alt, da gibt es schon die erste große Sensation. Der Aufsteiger aus Landshut stibitzt dem letztjährigen Drittplatzierten drei Punkte. In der ersten Halbzeit war es noch ein gemütlicher Sommerkick, zumindest an den Toren gemessen. Nach dem Pausentee ging es dann endlich los. Lucas Biberger brachte die Niederbayern nach 66 Minuten in Front. Neun Minuten darauf glich Kenan Smajlovic aus. Es schien, als würde es hier zu einer Punkteteilung kommen. Doch die Oberbayern haben diese Rechnung nicht mit Tobias Steer gemacht. Sein verwandelter Foulelfmeter bringt seinen Landshutern einen gebürtigen Einstieg in die Bayernliga ein! SV Kirchanschöring – SpVgg Landshut 1:2

SV Kirchanschöring: Julian Disterer, Luca Obirei, Thorsten Nicklas, Andreas Schweinsteiger, David Lobendank, Maximilian Reiter, Nico Schiedermeier (64. Fikret Jahic), Kenan Smajlovic, Manuel Omelanowsky (89. Hannes Kraus), Samuel Schwarz (79. Luca Hübner), Sebastian Dengel (89. Elias Huber) - Trainer: Christoph Dinkelbach

SpVgg Landshut: Daniel Mühl, Marcus Plomer, Robin Oswald, Dominik Weiß (80. Tim Hoffmann), Daniel Rabanter, Yannick Justvan, Lucas Biberger (74. Florentin Seferi), Dominik Past (64. Kenneth Sigl), Moritz Sossau, Tobias Steer, Sebastian Maier (78. Simon Kirmeier) - Spielertrainer: Sebastian Maier

Schiedsrichter: Alexander Schuster (Hohenau) - Zuschauer: 590

Tore: 0:1 Lucas Biberger (66.), 1:1 Kenan Smajlovic (75.), 1:2 Tobias Steer (90.+2 Foulelfmeter)

Der FC Deisenhofen brilliert im ersten Saisonspiel. Vor knapp 300 Zuschauern setzte Lennard Jung kurz vor der Pause den ersten entscheidenden Akzent und brachte die Gäste in der 40. Minute in Führung. Gundelfingen reagierte nach dem Seitenwechsel mit mehreren Wechseln, fand jedoch keinen Weg zum Ausgleich. Deisenhofen verteidigte den Vorsprung konsequent und ließ keinen Treffer der Gastgeber zu. In der Schlussphase sorgte der eingewechselte Noah Semmler mit dem 2:0 in der 81. Minute für die Vorentscheidung. Auch weitere personelle Veränderungen auf beiden Seiten änderten nichts mehr am Endstand. Am Ende nahm der FC Deisenhofen einen verdienten 2:0-Erfolg aus Gundelfingen mit. FC Gundelfingen – FC Deisenhofen 0:2

FC Gundelfingen: Valentin Rommel, David Anzenhofer, Leon Sailer, Fatjon Maliqi (46. Yannick Maurer), Engjëll Havolli (66. Elias Weichler), Jeremias Seibold, Felix Hafner (78. Janis Peter), Luca Kerber (62. Jannik Leibing), Samuel Seibold (90. Noah Sailer), Simon Achatz, David Spizert - Trainer: Thomas Rudolph - Co-Trainer: Stefan Heger

FC Deisenhofen: Maximilian Obermeier, Tobias Nickl, Valentin Köber, Nikolaos Gkasimpagiazov, Georg Jungkunz, Philipp Zanier, Lennard Jung (75. Niclas Groß), Salvatore Cavaleri (74. Noah Semmler), Paul Schemat (90. Lukas Vollmer), Lukas Kretzschmar (87. Jonas Herrmann), Florian Schmid - Co-Trainer: Benjamin Vilus - Trainer: Andreas Pummer

Schiedsrichter: Stefan Treiber (Neuburg/Donau) - Zuschauer: 328

Tore: 0:1 Lennard Jung (40.), 0:2 Noah Semmler (81.) Spiel am Freitag:

Mit 5:1 besiegte der TSV 1860 München II den TuS Geretsried. Dabei konnten die Gäste als Erstes jubeln, ein Eigentor von Julian Bell sorgte für Jubel bei den Geretsriedern. Dieser währte aber nur kurz, Luis Pereira de Azambuja konnte nur zwei Zeigerumdrehungen später ausgleichen. Im zweiten Durchgang drehten die Junglöwen dann auf, Lasse Faßmann brachte den Führungstreffer herbei (57.). In der Folge traf 60 II noch dreimal, Rron Gosalci, Loris Husic und Mustafa Tekin waren die Torschützen (74., 80., 88.). Der TSV 1860 München II ist mindestens über Nacht Spitzenreiter, der TuS Geretsried ist Letzter. TSV 1860 München II – TuS Geretsried 5:1

TSV 1860 München II: Paul Bachmann, Benedikt Hoppe, Lance Fiedler, Julian Bell, Lasse Faßmann (80. Sandro Porta), Raphael Wach, Lucas Grancay (86. Mustafa Tekin), Loris Husic (82. Edon Krasniqi), Cristian Leone, Luis Pereira de Azambuja (62. Arian Ortivero Calderon), Emre Erdogan (70. Rron Gosalci) - Trainer: Alper Kayabunar

TuS Geretsried: Lukas Günther, Lukas Kellner, Mihajlo Vjestica (70. Nino Hodzic), Christoph Sibler, Nathan Winkler (60. Anastasios Karpouzidis), Robin Renger, Tyrone Prepeluh (75. Daniel Krebs), Keita Kawai, Veron Fejzullahi (60. Belmin Idrizovic), Sebastian Schrills, Alexander Bazdrigiannis (84. Fabio Pech) - Trainer: Martin Grelics

Schiedsrichter: Elias Wörz (Friesenried) - Zuschauer: 300

Tore: 0:1 Julian Bell (40. Eigentor), 1:1 Luis Pereira de Azambuja (42.), 2:1 Lasse Faßmann (57.), 3:1 Rron Gosalci (74.), 4:1 Loris Husic (80.), 5:1 Mustafa Tekin (88.) Spiel am Donnerstag: Do., 16.07.2026, 19:30 Uhr SV Erlbach SV Erlbach SpVgg Hankofen-Hailing Hankofen 3 0 Der SV Erlbach hat die SpVgg Hankofen-Hailing mit 3:0 geschlagen. Quasi pünktlich mit dem Pausenpfiff schoss Levin Ramstetter die Führung für die Erlbacher. Nach dem Seitenwechsel gab es für die 1537 Zuschauer wieder lange keine Tore zu sehen, doch in der 85. Minute erhöhte dann der eingewechselte Ex-Hachinger Thomas Winklbauer auf 2:0. In der Nachspielzeit traf der ebenfalls im Spielverlauf eingewechselte Luis Dafinger dann noch zum 3:0 für den SV Erlbach. SV Erlbach – SpVgg Hankofen-Hailing 3:0

SV Erlbach: Egon Weber, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner (75. Lukas Adamhuber), Yannik Seils (84. Pascal Linhart), Christoph Schulz, Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier, Milos Lukic, Levin Ramstetter, Tobias Duxner (46. Luis Dafinger), Leonhard Thiel (68. Thomas Winklbauer) - Trainer: Lukas Lechner - Trainer: Johann Grabmeier

SpVgg Hankofen-Hailing: Sebastian Maier, Lennard Stockinger, Simon Pichlmeier, Alexander Nittnaus, Benedikt Troffer (86. David Schneider), Brian Wagner (91. Matthias Mittig), Lukas Käufl, Baran Berk (63. Tobias Gayring), Michael Lummer (84. Fabian Hanula), Tobias Lermer, Daniel Zormeier (63. Marco Stefandl) - Trainer: Tobias Beck

Schiedsrichter: Johannes Wagner (Ingolstadt) - Zuschauer: 1537

Tore: 1:0 Levin Ramstetter (45.), 2:0 Thomas Winklbauer (85.), 3:0 Luis Dafinger (90.+3) Verlegtes Spiel:

Di., 28.07.2026, 19:30 Uhr FC Sportfreunde Schwaig SF Schwaig TSV 1880 Wasserburg Wasserburg 19:30 PUSH