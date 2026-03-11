Bayernliga Süd: Deisenhofen und Kirchanschöring teilen sich die Punkte

Im Nachholspiel des 21. Spieltag der Bayernliga Süd trennten sich der FC Deisenhofen und der SV Kirchanschöring mit einem Remis. Der Ticker zum Nachlesen.
FC Deisenhofen – SV Kirchanschöring 1:1
FC Deisenhofen: Maximilian Obermeier, Valentin Köber, Nikolaos Gkasimpagiazov, Leo Edenhofer, Björn Jost, Lennard Jung, Niclas Groß, Lukas Kretzschmar (86. Luke Gandl), Jan Krettek (73. Jonas Herrmann), Tobias Seidl (73. Florian Weber), Florian Schmid - Co-Trainer: Benjamin Vilus - Trainer: Andreas Pummer
SV Kirchanschöring: Egon Weber, Luca Obirei, Thorsten Nicklas, Dominik Auerhammer, David Rosenstatter, David Lobendank, Maximilian Reiter (76. Marco Schmitzberger), Nick Schreiber (85. Andreas Krämer), Matteo van de Wiel, Samuel Schwarz, Fikret Jahic (66. Sebastian Dengel) - Spielertrainer: Christoph Dinkelbach - Trainer: Thomas Leberfinger
Schiedsrichter: Andreas Hummel (Betzigau)
Tore: 0:1 Dominik Auerhammer (18.), 1:1 Björn Jost (30.)