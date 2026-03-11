 2026-03-11T14:31:18.301Z

Ticker

Bayernliga Süd: Deisenhofen und Kirchanschöring teilen sich die Punkte

Nachholspiel des 21. Spieltags der Bayernliga Süd

von Paul Ruser · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
Im Hinspiel siegte Kirchanschöring mit 4:1.
Im Hinspiel siegte Kirchanschöring mit 4:1. – Foto: Buchholz

Verlinkte Inhalte

Bayernliga Süd
Deisenhofen
Kirchanschör

Im Nachholspiel des 21. Spieltag der Bayernliga Süd trennten sich der FC Deisenhofen und der SV Kirchanschöring mit einem Remis. Der Ticker zum Nachlesen.

Heute, 19:30 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
1
1
Abpfiff


Beim FC Deisenhofen brachte Dominik Auerhammer den SV Kirchanschöring in der der 18. Minute in Front, 12 Minuten später glich Björn Jost aus. Beide Teams bleiben auf den Plätzen drei (Deisenhofen) und vier am Spitzenduo 1860 München II und Landsberg dran.

FC Deisenhofen – SV Kirchanschöring 1:1
FC Deisenhofen: Maximilian Obermeier, Valentin Köber, Nikolaos Gkasimpagiazov, Leo Edenhofer, Björn Jost, Lennard Jung, Niclas Groß, Lukas Kretzschmar (86. Luke Gandl), Jan Krettek (73. Jonas Herrmann), Tobias Seidl (73. Florian Weber), Florian Schmid - Co-Trainer: Benjamin Vilus - Trainer: Andreas Pummer
SV Kirchanschöring: Egon Weber, Luca Obirei, Thorsten Nicklas, Dominik Auerhammer, David Rosenstatter, David Lobendank, Maximilian Reiter (76. Marco Schmitzberger), Nick Schreiber (85. Andreas Krämer), Matteo van de Wiel, Samuel Schwarz, Fikret Jahic (66. Sebastian Dengel) - Spielertrainer: Christoph Dinkelbach - Trainer: Thomas Leberfinger
Schiedsrichter: Andreas Hummel (Betzigau)
Tore: 0:1 Dominik Auerhammer (18.), 1:1 Björn Jost (30.)