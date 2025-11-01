Bayernliga Süd: Deisenhofen mit Kantersieg – Türkgücü patzt

Der TSV Landsberg empfing den Aufsteiger aus Gundelfingen. Mit einem Dreier hätten die Gastgeber wieder an die Tabellenspitze springen können. In der ersten Hälfte fielen keine Tore.
Kevin Lochbrunner brachte die Gäste nach der Pause in Führung (47.). Etwas später brachte Benito Aslanovic die Landsberger wieder zurück ins Spiel und glich auf 1:1 (60.) aus. Die Mannschaften trennen sich Remis.
TSV Landsberg – FC Gundelfingen 1:1
TSV Landsberg: Leopold Leimeister, Lukas Bettrich, Kilian Pittrich, Benedikt Auburger, Jannik Fippl, Benito Alisanovic, Daniele Sgodzaj (73. Luca Dollinger), Tiziano Mulas (65. Moritz Ruprecht), Maximilian Seemüller (85. Fares Ibrahim), Tino Reich, Maximilian Berwein - Trainer: Christoph Rech - Spielertrainer: Furkan Kircicek
FC Gundelfingen: Tobias Werdich, Elias Weichler, Jan-Luca Fink, David Anzenhofer, Kevin Lochbrunner (85. Dario Nikolic), Niklas Fink (80. Janik Noller), Leon Sailer, Jeremias Seibold, Simon Achatz (58. Yannick Maurer), David Spizert (95. Nico Frisch), Mehmet Ali Fidan (89. Samuel Seibold) - Trainer: Thomas Rudolph - Co-Trainer: Stefan Heger
Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (Velden) - Zuschauer: 430
Tore: 0:1 Kevin Lochbrunner (47.), 1:1 Benito Alisanovic (60.)
Im Kellerduell gastierte Türkgücü München bei Türkspor Augsburg. Nach einer knappen halben Stunde brachte Ibrahim Capar die Gastgeber in Führung.
Die Antwort der Münchner kam nach der Pause. Fatjon Celani verkürzte auf 1:1 (62.) Kurz vor Schluss belohnte sich Capar mit einem Doppelpack (82.) und fuhr so den Heimsieg für Türkspor ein.
Türkspor Augsburg – Türkgücü München 2:1
Türkspor Augsburg: Michael Loroff, Berkan Aydin, Engjell Havolli, Niklas Berger (63. Mert Akkurt), Yunus Erdal, Tobias Ullmann, Javin Bolte, Meriton Vrenezi (73. Valdrin Katana), David Anyaonu (95. Hazem Ibrahim), Ibrahim Capar (93. Burak Uludag), Harouna Boubacar - Trainer: Servet Bozdag
Türkgücü München: Felix Thiel, Dominik Kurija, Rodriguez Fantozzi, Mhammed Sanawar, Marcello Ljubicic, Fernando Herodes (85. Yasin Saglam), Ivan Martinovic (56. Job Musuasua), Edis Redzic (85. Matija Radonjic), Mert Sahin (46. Tunahan Reis), Fatjon Celani, Mohamad Awata - Trainer: Rainer Elfinger
Schiedsrichter: Daniel Reich (Heubach) - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Ibrahim Capar (27.), 1:1 Fatjon Celani (62.), 2:1 Ibrahim Capar (82.)
Ein wahres Torfestival veranstaltete Deisenhofen vor knapp 180 Zuschauern. Der TSV Kottern gastierte beim FC. Noah Semmler schoss die Gastgeber in Führung (24.). Mit einem 1:0 Vorsprung ging es für die Mannschaften zur Pause in die Kabinen.
Bis zur 70. Spielminute fielen keine Tore. Lukas Kretzschmer weitete das Ergebnis auf 2:0 aus (70.) und knapp drei Minuten später verwandelte Florian Schmid souverän einen Elfmeter und beendete so die Partie mit 3:0 (73.).
FC Deisenhofen – TSV Kottern 3:0
FC Deisenhofen: Maximilian Obermeier, Tobias Nickl, Valentin Köber, Nikolaos Gkasimpagiazov (79. Jan Krettek), Leo Edenhofer, Georg Jungkunz, Leon Müller-Wiesen (62. Lukas Kretzschmar), Yasin Yilmaz (83. Björn Jost), Noah Semmler (88. Noah Rehm), Lennard Jung, Florian Schmid (89. Florian Weber) - Trainer: Andreas Pummer
TSV Kottern: Antonio Mormone, Marco Miller, Samuel Barth, Lukas Ender, Roland Fichtl, Marco Schad, Efe Özcan (77. Fabian Günes), Maximilian Bär, Christopher Duchardt (81. Güner Atakan), Kevin Haug (70. Sven Kopp), Achim Speiser (60. Noah Hackenschmidt) - Trainer: Andreas Maier
Schiedsrichter: Dominik Zuszek (Wolfratshausen) - Zuschauer: 180
Tore: 1:0 Noah Semmler (24.), 2:0 Lukas Kretzschmar (70.), 3:0 Florian Schmid (73. Foulelfmeter)
Der TuS Geretsried gastierte beim zuletzt gegen 1860 II siegreichen TSV Nördlingen. Nach 10 Minuten erzielte Alexander Bazdrigiannis das 1:0 für die Gäste. Simon Gruber nutzte seine Chance in der 25. Minute und verkürzte auf 1:1. Mit einem Remis ging es nach Halbzeitpfiff in die Kabinen. In der zweiten Hälfte landete kein Ball im Tornetz. Es blieb bei der Punkteteilung.
TSV Nördlingen – TuS Geretsried 1:1
TSV Nördlingen: Daniel Martin, Nico Schmidt, Jan Mielich (63. Thomas Schmid), Jens Schüler, Julian Bosch (46. Johannes Fiedler), Mario Szabo, Manuel Meyer, Jakob Mayer, Mario Taglieber, Alexander Schröter, Simon Gruber (73. Bernd Rathgeber) - Trainer: Daniel Kerscher
TuS Geretsried: Cedomir Radic, Lukas Kellner, Adrian Hofherr, Sebastian Rosina, Anastasios Karpouzidis (73. Isni Redjepi), Robin Renger, Keita Kawai (92. Thomas Puscher), Sebastian Schrills, Srdan Ivkovic, Alexander Bazdrigiannis, Kaan Aygün (68. Christian Wiedenhofer) - Trainer: Daniel Dittmann
Schiedsrichter: Johannes Roth (Rain) - Zuschauer: 515
Tore: 0:1 Alexander Bazdrigiannis (10.), 1:1 Simon Gruber (25.)
Spiele am Freitag
Der FC Pipinsried gastierte zum Verfolgerduell in Erlbach und konnte einen wichtigen Dreier feiern. Der Mann des Spiels war Ex-1860-Spieler Nico Karger, der drei Tore erzielte. Den Führungstreffer erzielten aber die Hausherren. Maximilian Sammereier erzielte das frühe 1:0 (1.).
Die Antwort der Gäste stimmte aber und Nico Karger glich wenig später aus (10.). Karger war es auch, der Pipinsried noch vor der Pause mit 2:1 in Führung brachte (42.). Per Elfmeter erhöhte der Ex-Löwe sogar auf 3:1 (64.), wovon sich Erlbach nicht mehr erholen konnte.
SV Erlbach – FC Pipinsried 1:3
SV Erlbach: Lorenz Becherer, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner (67. Michael Winter), Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier, Florian Wiedl (74. Samuel Zwislsperger), Milos Lukic (59. Yannik Seils), Levin Ramstetter (59. David Vogl), Tobias Duxner (82. Pascal Dirnaichner), Leonhard Thiel - Trainer: Lukas Lechner - Trainer: Johann Grabmeier
FC Pipinsried: Dominik Bals, Sebastian Keßler, Angelo Mayer, Alexander Lungwitz, Felix Popp, Tobias Schröck (50. Pablo Rodriguez Benitez), Mario Götzendörfer (89. Jaroud Kanze), Nico Karger (83. Nenad Petkovic), Florian Gebert, Valdrin Konjuhi (94. Dominik Neisser), Kubilay Celik (59. Fabian Benko) - Trainer: Roman Langer
Schiedsrichter: Maximilian Prechtl (Tittling) - Zuschauer: 411
Tore: 1:0 Maximilian Sammereier (1. Foulelfmeter), 1:1 Nico Karger (10.), 1:2 Nico Karger (42.), 1:3 Nico Karger (64. Foulelfmeter)
Klare Angelegenheit in Kirchanschöring. Gegen den Aufsteiger aus Schwaig gewann der SVK mit 5:1. David Lobendank und Jonas Kronbichler trugen jeweil einen Doppelpack zum klaren Heimerfolg bei. Lobendank erzielte das frühe 1:0 (9.).
Noch vor der Pause folgte der Doppelschlag durch Kornbichler (35.) und Lobendank (38.) In den zweiten 45 Minuten machte Kirchanschöring den Deckel drauf. Erst erhöhte Elias Huber auf 4:0 (47.), dann erzielte Kronbichler sogar das 5:0 (55.). Für den Ehrentreffer sorgte Raffael Ascher vom Punkt (84.).
SV Kirchanschöring – FC Sportfreunde Schwaig 5:1
SV Kirchanschöring: Egon Weber, Luca Obirei, Thorsten Nicklas (74. Andreas Krämer), Elias Huber, Dominik Auerhammer, David Rosenstatter, Christoph Dinkelbach, David Lobendank, Jonas Kronbichler (68. Dennis Hrvoic), Samuel Schwarz (61. Sebastian Dengel), Fikret Jahic (61. Matteo van de Wiel) - Spielertrainer: Christoph Dinkelbach - Trainer: Thomas Leberfinger
FC Sportfreunde Schwaig: Maximilian Huber, Sebastian Hofmaier, Mathias Leiber (58. Johannes Empl), Noah Brill (52. Tobias Jell), Linus Hesch (70. Philipp Gau), Vincent Sommer (52. James Timbana), Florian Pflügler, Robert Rohrhirsch, Raffael Ascher, Leon Roth, Felix Günzel (52. Daniel Gaedke) - Trainer: Christian Donbeck
Schiedsrichter: Sebastian Stadlmayr (Donaumünster) - Zuschauer: 428
Tore: 1:0 David Lobendank (9.), 2:0 Jonas Kronbichler (35.), 3:0 David Lobendank (38.), 4:0 Elias Huber (47.), 5:0 Jonas Kronbichler (55.), 5:1 Raffael Ascher (84.)
Der SV Heimstetten feiert einen klaren Auswärtssieg in Hauzenberg. Die Partie endete 3:0 aus Sicht der Gäste. Ein Foulelfmeter brachte den SVH auf die Siegerstraße. Lukas Riglewski erzielte das 1:0 (21.).
Noch vor der Pause legte Heimstetten nach. David Leitl erhöhte auf 2:0 (44.). Direkt nach Wiederanpfiff verschoss Riglewski seinen zweiten Versuch aus elf Metern, in der Schlussphase machte aber Yamin H-Wold den Deckel drauf und stellte auf den 3:0-Endstand (85.).
FC Sturm Hauzenberg – SV Heimstetten 0:3
FC Sturm Hauzenberg: Christoph Obermüller, Fabian Gastinger, Eralb Sinani, Alexander Kretz (59. Fabian Wiesmaier) (64. Fabian Wiesmaier), Niklas Heininger, Luca Canales Uhrmann, Fabian Reischl (46. Manuel Mader), Florian Seibold, Johannes Stingl (46. Philipp Michl), Hannes Hobelsberger (46. Christoph Traxinger), Bastian Schmid (82. Dominik Manzenberger) - Trainer: Alexander Geiger - Trainer: Dominik Schwarz
SV Heimstetten: Fabian Scherger, Quentin Kehl, Fabian Cavadias, Yannick Günzel, Sebastian Gebhart (66. Emil Titze), Rene Rüther, Dennis Polat, Vitus Vochatzer, David Leitl (59. Luka Arslan), Lukas Riglewski, Yamin H-Wold (88. Benedict Fink) - Trainer: Sarah Romert
Schiedsrichter: Ilirjan Morina (Landau/Isar) - Zuschauer: 210
Tore: 0:1 Lukas Riglewski (21. Foulelfmeter), 0:2 David Leitl (44.), 0:3 Yamin H-Wold (85.)
Besondere Vorkommnisse: Lukas Riglewski (SV Heimstetten) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (46.).
Spiele am Samstag