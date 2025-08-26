Bayernliga Süd: Bei Geretsried gegen Schwaig treffen die Torjäger

Im Nachholspiel des sechsten Spieltags trafen die beiden Aufsteiger TuS Geretsried und der FC Sportfreunde Schwaig aufeinander. Torjäger Srdan Ivkovic brachte die Hausherren nach einer knappen halben Stunde in Führung. Nur zehn Minuten später glichen die Gäste durch Raffael Ascher aus. Dies war gleichzeitig auch der Endstand im Aufsteiger-Duell vor 350 Zuschauern.

Der FC Ismaning liefert eine furiose Aufholjagd gegen den FC Pipinsried. Florian Gebert brachte Pipinsried in Führung (23.). Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte Valdrin Konjuhi sogar auf 2:0 (45.+2). Der FCI fand auch in der zweiten Halbzeit zunächst nicht die passende Antwort, stattdessen trafen erneut die Gäste.

Kubilay Celik erhöhte vom Punkt (57.). Dann begann die Ismaninger Aufholjagd. Erst traf Serhii Shcherbyna (71.), dann verkürzte der FCI durch ein Tor von Fabian Streibl auf 2:3 (82.). Kurz vor Schluss vollendete Alessandro Cazorla die Aufholjagd mit seinem Treffer zum 3:3-Endstand (86.).

FC Ismaning – FC Pipinsried 3:3

FC Ismaning: Lukas da Silva-Pötzinger, Daniel Weber, Benedikt Kuhn, Giovanni Pollio, Fabian Streibl, Siegfried Kübler (81. Alessandro Di Rosa), Liridon Hiseni (61. Gianluca Wild), Philip Kuhn (77. Toni Guinari), Agon Bashota (69. Adam Zouaidi), Vito Liuzza (69. Serhii Shcherbyna), Alessandro Cazorla - Trainer: Xhevat Muriqi

FC Pipinsried: Maximilian Engl, Sebastian Keßler (46. Max Dombrowka), Benedikt Lobenhofer, Angelo Mayer, Alexander Lungwitz, Tobias Schröck (76. Jonas Lindner), Mario Götzendörfer (59. Fabian Benko), Florian Gebert, Valdrin Konjuhi, Benedikt Wiegert (84. Nenad Petkovic), Kubilay Celik (59. Pablo Rodriguez Benitez) - Trainer: Josef Steinberger

Schiedsrichter: Philipp Ettenreich (Zusamaltheim) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Florian Gebert (23.), 0:2 Valdrin Konjuhi (45.+2), 0:3 Kubilay Celik (57. Foulelfmeter), 1:3 Serhii Shcherbyna (71.), 2:3 Fabian Streibl (82.), 3:3 Alessandro Cazorla (86.)