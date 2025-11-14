 2025-10-30T14:25:35.653Z

Die Sportfreunde aus Schwaig (re.) siegen im Aufsteigerduell.
Die Sportfreunde aus Schwaig (re.) siegen im Aufsteigerduell. – Foto: Sven Leifer

Bayernliga Süd: Aufsteigerduell geht an SF Schwaig

19. Spieltag im Liveticker

Bayernliga Süd
Türkgücü Mün
Schalding
SV Erlbach
FC Ismaning

Am Freitagabend begann der 19. Spieltag der Bayernliga Süd. Im Aufsteigerduell bekamen es die Sportfreunde Schwaig mit dem FC Sturm Hauzenberg zu tun. Der Spielbericht.

Spiel am Freitag:

Heute, 19:30 Uhr
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
1
0
Abpfiff

Die Sportfreunde Schwaig entscheiden das Aufsteigerduell mit dem FC Sturm Hauzenberg für sich und siegen mit 1:0. Dadurch klettern die Hausherren vorerst bis auf Rang 9, Hauzenberg bleibt abgeschlagen auf dem vorletzten Platz.

Der Matchwinner war Robert Rohrhirsch, der mit seinem Treffer in der 66. Minute den 1:0-Endstand besiegelte.

FC Sportfreunde Schwaig – FC Sturm Hauzenberg 1:0
FC Sportfreunde Schwaig: Leon Markert, Tobias Jell (94. Felix Günzel), Johannes Empl, Sebastian Hofmaier, Philipp Gau (90. Linus Hesch), Vincent Sommer (92. Mathias Leiber), Florian Pflügler, Robert Rohrhirsch (88. James Timbana), Raffael Ascher, Leon Roth (90. Noah Brill), Daniel Gaedke - Trainer: Christian Donbeck
FC Sturm Hauzenberg: Stefan Schulz, Fabian Gastinger (75. Philipp Michl), Eralb Sinani, Niklas Heininger, Christoph Traxinger, Luca Canales Uhrmann (80. Kilian Heß), Florian Seibold, Johannes Stingl, Dominik Manzenberger (76. Fabian Reischl), Manuel Mader (61. Hannes Hobelsberger), Bastian Schmid (61. Fabian Wiesmaier) - Trainer: Dominik Schwarz
Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (Velden) - Zuschauer: 300
Tore: 1:0 Robert Rohrhirsch (66.)

Spiele am Samstag:

Morgen, 14:00 Uhr
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
14:00

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung:

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
14:00live

