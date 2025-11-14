Bayernliga Süd: Aufsteigerduell geht an SF Schwaig

Am Freitagabend begann der 19. Spieltag der Bayernliga Süd. Im Aufsteigerduell bekamen es die Sportfreunde Schwaig mit dem FC Sturm Hauzenberg zu tun. Der Spielbericht.

Die Sportfreunde Schwaig entscheiden das Aufsteigerduell mit dem FC Sturm Hauzenberg für sich und siegen mit 1:0. Dadurch klettern die Hausherren vorerst bis auf Rang 9, Hauzenberg bleibt abgeschlagen auf dem vorletzten Platz.

Der Matchwinner war Robert Rohrhirsch, der mit seinem Treffer in der 66. Minute den 1:0-Endstand besiegelte.