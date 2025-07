Bayernliga Süd: 1860 siegt klar gegen Kottern - Elfer ebnet den Weg

Es geht wieder los in der Bayernliga. Der Meister der Vorsaison, der TSV 1860 München II, besiegte am Freitagabend den TSV Kottern klar mit 4:1. Am Samstag spielt u.a. Deisenhofen gegen Türkspor Augsburg, Aufsteiger Geretsried empfängt Ismaning und der SV Heimstetten begrüßt den TSV Nördlingen. Die Spiele im Liveticker.