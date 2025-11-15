Bayernliga Süd: 1860 II verliert spät - Deisenhofen gewinnt Topspiel

Am Samstag stehen fünf Spiele in der Bayernliga Süd mit oberbayrischer Beteiligung an. Das Topspiel steigt in Deisenhofen, der Tabellendritte empfängt den punktgleichen Vierten Erlbach. Der Spitzenreiter 1860 II reist nach Geretsried, der Verfolger Landsberg gastiert in Schalding-Heining. Außerdem duellieren sich Pipinsried und Kirchanschöring sowie Heimstetten und Ismaning. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiel am Freitag:

Die Sportfreunde Schwaig entscheiden das Aufsteigerduell mit dem FC Sturm Hauzenberg für sich und siegen mit 1:0. Dadurch klettern die Hausherren vorerst bis auf Rang 9, Hauzenberg bleibt abgeschlagen auf dem vorletzten Platz.

Der Matchwinner war Robert Rohrhirsch, der mit seinem Treffer in der 66. Minute den 1:0-Endstand besiegelte.

FC Sportfreunde Schwaig – FC Sturm Hauzenberg 1:0

FC Sportfreunde Schwaig: Leon Markert, Tobias Jell (94. Felix Günzel), Johannes Empl, Sebastian Hofmaier, Philipp Gau (90. Linus Hesch), Vincent Sommer (92. Mathias Leiber), Florian Pflügler, Robert Rohrhirsch (88. James Timbana), Raffael Ascher, Leon Roth (90. Noah Brill), Daniel Gaedke - Trainer: Christian Donbeck

FC Sturm Hauzenberg: Stefan Schulz, Fabian Gastinger (75. Philipp Michl), Eralb Sinani, Niklas Heininger, Christoph Traxinger, Luca Canales Uhrmann (80. Kilian Heß), Florian Seibold, Johannes Stingl, Dominik Manzenberger (76. Fabian Reischl), Manuel Mader (61. Hannes Hobelsberger), Bastian Schmid (61. Fabian Wiesmaier) - Trainer: Dominik Schwarz

Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (Velden) - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Robert Rohrhirsch (66.)