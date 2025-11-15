 2025-10-30T14:25:35.653Z

Will heute dem SV Erlbach davonlaufen: Der FC Deisenhofen.
Bayernliga Süd: 1860 II verliert spät - Deisenhofen gewinnt Topspiel

19. Spieltag im Liveticker

Bayernliga Süd
Türkgücü Mün
Schalding
SV Erlbach
FC Ismaning

Am Samstag stehen fünf Spiele in der Bayernliga Süd mit oberbayrischer Beteiligung an. Das Topspiel steigt in Deisenhofen, der Tabellendritte empfängt den punktgleichen Vierten Erlbach. Der Spitzenreiter 1860 II reist nach Geretsried, der Verfolger Landsberg gastiert in Schalding-Heining. Außerdem duellieren sich Pipinsried und Kirchanschöring sowie Heimstetten und Ismaning. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Samstag:

Heute, 14:00 Uhr
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
3
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
0
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
1
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
2
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
2
1
Abpfiff

Spiel am Freitag:

Gestern, 19:30 Uhr
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
1
0
Abpfiff

Die Sportfreunde Schwaig entscheiden das Aufsteigerduell mit dem FC Sturm Hauzenberg für sich und siegen mit 1:0. Dadurch klettern die Hausherren vorerst bis auf Rang 9, Hauzenberg bleibt abgeschlagen auf dem vorletzten Platz.

Der Matchwinner war Robert Rohrhirsch, der mit seinem Treffer in der 66. Minute den 1:0-Endstand besiegelte.

FC Sportfreunde Schwaig – FC Sturm Hauzenberg 1:0
FC Sportfreunde Schwaig: Leon Markert, Tobias Jell (94. Felix Günzel), Johannes Empl, Sebastian Hofmaier, Philipp Gau (90. Linus Hesch), Vincent Sommer (92. Mathias Leiber), Florian Pflügler, Robert Rohrhirsch (88. James Timbana), Raffael Ascher, Leon Roth (90. Noah Brill), Daniel Gaedke - Trainer: Christian Donbeck
FC Sturm Hauzenberg: Stefan Schulz, Fabian Gastinger (75. Philipp Michl), Eralb Sinani, Niklas Heininger, Christoph Traxinger, Luca Canales Uhrmann (80. Kilian Heß), Florian Seibold, Johannes Stingl, Dominik Manzenberger (76. Fabian Reischl), Manuel Mader (61. Hannes Hobelsberger), Bastian Schmid (61. Fabian Wiesmaier) - Trainer: Dominik Schwarz
Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (Velden) - Zuschauer: 300
Tore: 1:0 Robert Rohrhirsch (66.)

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung:

Heute, 14:00 Uhr
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
2
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
2
3
Abpfiff

