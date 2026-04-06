Bayernliga Süd: 1860 II und Geretsried souverän - Landsberg stolpert

TuS Geretsried – Türkspor Augsburg 5:0

TuS Geretsried: Cedomir Radic, Christian Wiedenhofer (66. Mihajlo Vjestica), Adrian Hofherr, Isni Redjepi, Robin Renger, Tyrone Prepeluh, Keita Kawai (61. Kaan Aygün), Sebastian Schrills (61. Thomas Puscher), Srdan Ivkovic, Belmin Idrizovic (73. Linus Falck), Daniel Krebs (61. Veron Fejzullahi) - Trainer: Daniel Dittmann

Türkspor Augsburg: Erdem Yilmaz, Berkan Aydin, Engjell Havolli, Niklas Berger (46. Ruvjed Perovic), Srdjan Janjetovic (56. Yunus Erdal), Tobias Ullmann (46. Valdrin Katana), Mert Akkurt (66. Jameel Kurukan), Javin Bolte (46. Harouna Boubacar), Meriton Vrenezi, Luca Kerber, Ibrahim Capar - Spielertrainer: Daniel Biermann - Trainer: Servet Bozdag

Schiedsrichter: Benjamin Mignon (Loderhof/Sulzbach) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Belmin Idrizovic (40.), 2:0 Srdan Ivkovic (52.), 3:0 Srdan Ivkovic (54.), 4:0 Belmin Idrizovic (72.), 5:0 Srdan Ivkovic (78.)

Im Kampf um die Meisterschaft musste der TSV Landsberg beim FC Sturm Hauzenberg einen Dämpfer hinnehmen. Florian Seibold brachte die Hauzenberger in der zwölften Minute in Front, Kilian Pittrich konnte mit seinem Ausgleichstreffer die drohende Niederlage für Landsberg noch abwenden (74.). Der Rückstand von Landsberg vergrößert sich auf sechs Punkte, Hauzenberg steht im Tabellenkeller auf Rang 15.

FC Sturm Hauzenberg – TSV Landsberg 1:1

FC Sturm Hauzenberg: Christoph Obermüller, Fabian Gastinger (86. Moritz Gerhartinger), Eralb Sinani, Philipp Michl (67. Hannes Strohmaier), Philipp Schneider, Luca Canales Uhrmann, Fabian Reischl (59. Dominik Manzenberger), Florian Seibold, Hannes Fuchs, Manuel Mader, Bastian Schmid (74. Hannes Hobelsberger) - Trainer: Dominik Schwarz

TSV Landsberg: Max Fuchs, Lukas Bettrich, Kilian Pittrich, Jannik Fippl (68. Fares Ibrahim), Benito Alisanovic (53. Daniele Sgodzaj), Tiziano Mulas, Maximilian Seemüller (77. Luca Dollinger), Tino Reich, Ünal Tosun, Maximilian Berwein, Jeton Abazi (77. Tadeus Henn) - Trainer: Christoph Rech

Schiedsrichter: Felix Scharf (Regensburg) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Florian Seibold (12.), 1:1 Kilian Pittrich (74.)